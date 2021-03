Promotora da Stock Car e da Stock Light, a Vicar informou nesta quinta-feira (11) que em função da situação sanitária na região de Porto Alegre irá adiar a etapa de abertura da temporada 2021 das duas categorias. A etapa estava agendada para dia 28 de março, no Velopark. O novo início da temporada será 25 de abril, data que já estava reservada para a segunda etapa, em Londrina.

“Nosso maior bem é a saúde de todos”, disse Fernando Julianelli, CEO da Vicar. “Estávamos 100% preparados para iniciar a tão esperada abertura da temporada 2021 da Stock Car e Stock Light, mas o bom senso e segurança nos fizeram optar pelo adiamento”, resumiu.

“Este adiamento se fez necessário, mas o nosso planejamento não foi alterado, iremos realizar doze etapas em 2021, mantendo integralmente os compromissos com todos os parceiros, como patrocinadores, emissoras de TV e o nosso público”, continuou.

A Vicar também já anunciou a data na qual será realizada a etapa que substituirá a que foi adiada. “A substituição da data de 28 de março será em primeiro de agosto, mas em praça a definir nos próximos dias”, completou Julianelli.

Confira como está o calendário de 2021:

25/04 – Londrina (PR)

16/05 – Interlagos (SP)

20/06 – Goiânia (GO)

11/07 – Cascavel (PR)

1º//08 - A definir

15/08 – Curitiba (PR)

19/09 – Santa Cruz do Sul (RS)

24/10 – Velocittà (SP)

21/11 – Goiânia (GO)

12/12 – A definir

