Apesar da temporada 2021 da Stock Car não começar neste final de semana, com a etapa do Velopark sendo adiada por conta da pandemia, a movimentação das equipes nos bastidores segue a mil. Nesta terça-feira (23) conhecemos o carro de Felipe Massa e Julio Campos da equipe Lubrax Podium, que usará a estrutura da R. Mattheis.

A chegada de Massa à Stock, junto de Tony Kanaan, são algumas das principais novidades da maior categoria do automobilismo nacional.

O ex-piloto da F1 usará o número #91 em sua estreia na Stock, enquanto Campos mantém o #4. A pintura do carro é dominada pelo verde, com detalhes em azul e amarelo. E para Massa, esse é, sem dúvidas, o mais bonito do grid da categoria.

"Quero aprender o mais rapidamente possível, tentar entender o carro e a categoria, incluindo aí algumas pistas que não conheço", disse Massa. "Vou lutar para ser competitivo e rápido. Tenho um grande trabalho pela frente e estou motivado. Não vejo a hora de começar, sem dúvida temos o carro mais bonito do grid e estou pronto".

Segundo Rodolpho Mattheis, chefe da Lubrax Podium, tanto Massa quanto Campos já tiveram o primeiro contato com o novo carro.

"Tanto Felipe quanto Julio já puderam senti-lo. Como o Julio já está habituado à Stock Car, não tivemos dificuldades no ajuste do banco e do cockpit. Em menos de duas horas de trabalho, acertamos todos os detalhes".

"Com o Massa foi um pouco mais complexo. Trabalhamos para dar a ele o melhor ajuste e o máximo de campo de visão".

Veja imagens dos carros de Felipe Massa e Julio Campos para 2021:

Carro de Felipe Massa para 2021 1 / 5 Foto de: Reprodução Carro de Julio Campos para 2021 2 / 5 Foto de: Reprodução Carro de Julio Campos para 2021 3 / 5 Foto de: Reprodução Carro de Julio Campos para 2021 4 / 5 Foto de: Reprodução Carros de Felipe Massa e Julio Campos para 2021 5 / 5 Foto de: Reprodução

Além da chegada de novos pilotos, a Stock Car terá mudanças importantes em seu regulamento para 2021, incluindo a mudança na realização das duas corridas de cada etapa, com elas sendo disputadas sem uma pausa entre elas, além de atualizações no lastro, pit stop e pontuação.

Em 2021, a Stock volta a ter sua temporada inteira transmitida em TV aberta, trocando a Globo pela Band, enquanto o SporTV segue sendo a responsável pelas transmissões na TV paga. Isso faz parte do plano de expansão da categoria para os próximos anos, que inclui também a exibição das corridas em sinal aberto para o mundo todo.

Apesar de programado para iniciar neste final de semana no Velopark, a evolução da pandemia no território brasileiro forçou o adiamento para 25 de abril, com uma etapa em Londrina.

"O adiamento é extremamente necessário neste momento, todos precisam estar seguros", disse Mattheis. Espero que a gente consiga voltar brevemente. Estão todos ansiosos e sabemos que a expectativa é grande com a chegada do Felipe. A presença dele vai, sem dúvida, engrandecer a categoria".

