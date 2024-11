A temporada de 2025 marcará uma nova era para a Stock Car Pro Series, principal categoria do automobilismo brasileiro. Além da estreia do aguardado projeto do novo carro, que passará a ter como plataforma os SUVs no lugar dos tradicionais sedans, uma outra novidade chega ao grid: a Scuderia Bandeiras, que nasce com um investimento de R$ 10 milhões e terá como um dos sócios-fundadores o experiente piloto Átila Abreu.

O anúncio foi realizado na sede da Audacetech, em Cotia, na Grande São Paulo, com a presença de Lincoln Oliveira, controlador da Vicar, promotora da Stock Car, e do piloto Átila Abreu, que assume um papel de destaque na formação da nova equipe. Também esteve presente Enzo Bortoleto, CEO da Audacetech.



A Scuderia Bandeiras já nasce com uma grande e inovadora estrutura. A sede da equipe está localizada no Bandeiras Centro Empresarial, em Votorantim (SP), um complexo de 80.000 m² localizado a 100 km da capital paulista, que combina alta tecnologia, sustentabilidade e comodidade. “Queríamos que a sede da Scuderia não fosse apenas um local de trabalho, mas também um ponto de encontro e inovação para os nossos patrocinadores, parceiros e fãs do automobilismo”, explicou Átila.



“Nosso objetivo é transformar o automobilismo em uma experiência completa, que vá além das corridas no autódromo. Queremos oferecer um ambiente que conecte pilotos, marcas, clientes e parceiros de forma significativa e impactante”, destacou Átila, vice-campeão em 2014, que já conquistou 19 vitórias, 10 poles e 49 pódios na Stock Car.

Lincoln Oliveira elogiou a chegada da Scuderia Bandeiras e reforçou o compromisso da categoria em fortalecer o automobilismo brasileiro: “Esse passo do Átila é estratégico e alinhado com o futuro da Stock Car. Hoje, as ativações vão muito além das pistas, e a Scuderia Bandeiras traz essa visão moderna e assertiva para o campeonato. Desejamos sucesso a toda a equipe”, afirmou Oliveira.



Com a adoção de novos carros SUV, chassis de última geração e tecnologia 5G embarcada, Átila acredita que 2025 será um marco para a categoria. Ele também destacou o impacto positivo do retorno de um piloto brasileiro à Fórmula 1, após sete anos, no fortalecimento do automobilismo nacional.



“Estamos vivendo um momento único. A nova gestão, com pessoas altamente capacitadas, e as inovações tecnológicas são fundamentais para potencializar o futuro do automobilismo no Brasil. É uma honra fazer parte dessa transformação”, concluiu Átila.





EXCLUSIVO: Como ENZO FITTIPALDI quase chegou à F1 e bastidores da PORSCHE CUP com PEDRO BOESEL

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARI BECKER SEM CENSURA: o CAOS em SP, F1 na Band, DRAMAS de 2024 e AUGE de Verstappen contra Norris

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!