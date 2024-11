Stock Car: Após punições, Casagrande é o novo líder; veja tabela

Na última semana você soube em primeira mão que as equipes TMG e Crown Racing foram desclassificadas da etapa do Velopark da Stock Car, a oitava do campeonato de 2024, por alterar de maneira ilegal os pneus de chuva utilizados durante o quali no Rio Grande do Sul.

Com isso, Felipe Massa, Rafael Suzuki, Felipe Baptista e Enzo Elias tiveram seus pontos subtraídos da tabela de classificação. A mudança mais marcante foi na liderança do certame, com o ex-F1 caindo da liderança para o terceiro posto. Gabriel Casagrande, assim, assume a ponta, faltando duas etapas para o fim.

Classificação do campeonato (extraoficial)

1º - Gabriel Casagrande, 766 pontos

2º - Ricardo Zonta, 742

3º - Felipe Massa,738

4º - Dudu Barrichello, 734

5º - Bruno Baptista, 716

6º - Julio Campos, 715

7º - Daniel Serra, 628

8º - Felipe Baptista, 627

9º - Rafael Suzuki, 614

10º - Rubens Barrichello, 608

11º - Felipe Fraga, 607

12º - Enzo Elias, 602

13º - Thiago Camilo, 570

14º - Ricardo Maurício, 524

15º - Arthur Leist, 507

16º - Lucas Foresti, 505

17º - Cesar Ramos, 498

18º - Nelson Piquet Jr., 479

19º - Gaetano Di Mauro, 473

20º - Atila Abreu, 427

21º - Guilherme Salas, 398

22º - Gianluca Petecof, 358

23º - Zezinho Muggiati, 358

24º - Cacá Bueno, 352

25º - Vitor Baptista, 339

26º - Allam Khodair, 322

27º - Lucas Kohl, 186

28º - Marcos Gomes, 166

29º - Gabriel Robe, 93

30º - Luan Lopes, 16

31º - Raphael Teixeira, 7

