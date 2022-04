Carregar reprodutor de áudio

Um acidente no fim do Q3 (última sessão de classificação, que reúne apenas os seis mais velozes) tirou a chance de Cesar Ramos brigar pela pole position na terceira etapa da temporada 2022 da Stock Car, que acontece amanhã no circuito montado na pista do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

O piloto do Toyota número 30 da Ipiranga Racing foi tocado pelo carro do argentino Matias Rossi no fim do treino e além de ter uma suspensão quebrada ficou em na sexta posição.

“Os dois carros da Eurofarma (Daniel Serra e Ricardo Mauricio) e o Rafael Suzuki vinham devagar, tentando um posicionamento para pegar vácuo, e o Rossi escapou deles e depois voltou em cima de mim".

"Acho que eu estava num ponto cego para ele, mas muito provavelmente nada disso teria acontecido se uma pista larga como essa não estivesse sem limites e o sistema de classificação fosse diferente”, protestou o gaúcho, que leva 10 quilos de lastro por estar em quinto no campeonato.

Na última etapa, no anel externo de Goiânia, os carros saíram para a classificação em grupos de três, o que dificulta as estratégias de vácuo. Este seria o sistema no Galeão também, até ontem à noite. A classificação com Q1, Q2 e Q3 foi decidida pouco mais de uma hora antes de os carros entrarem na pista para formar o grid.

Thiago Camilo que está em segundo no campeonato, e por isso carregou 25 quilos de lastro, vai largar em 11º, uma posição atrás do líder Gabriel Casagrande que leva 30 quilos.

“Ainda falta um pouco de velocidade de reta para o nosso carro, que teve o motor trocado por esse motivo na etapa passada, mas considerando que o peso influencia bastante, e tive o vácuo cortado pelo carro que estava minha frente numa volta rápida, foi um bom resultado".

"Gostei bastante da pista, acho que a Stock Car fez um bom trabalho teremos corridas interessantes amanhã. Eu precisarei ser estratégico para fazer muitos pontos e sair daqui na liderança do campeonato”.

Amanhã a transmissão começa às 13 horas na Band e no SporTV, além das mídias sociais da Stock Car.

Veja como foi a classificação da Stock Car Pro Series para o GP do Galeão no Rio:

