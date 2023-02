Carregar reprodutor de áudio

Dono de uma das carreiras mais vitoriosas da Stock Car Pro Series, Átila Abreu encara o início de 2023 com muito entusiasmo. Sorocabano de 35 anos, o piloto vai para sua 16ª temporada na categoria e a terceira representando a Pole Motorsport, chefiada por Joselmo Barcik, o ‘Polenta’. Tendo a partir deste ano um novo companheiro de equipe, Rafael Suzuki, Átila encara o campeonato que está por vir como grande oportunidade para voltar a lutar pelo título.

Átila tem 17 vitórias, 42 pódios, 10 poles e quatro voltas mais rápidas em 262 largadas na Stock Car. O piloto estreou em 2006, em Buenos Aires, mas realizou sua primeira temporada completa em 2008. A partir de então, Abreu firmou seu nome na categoria, tendo como melhor resultado o vice-campeonato em 2014. Consolidado também como um dos pilares da Pole Motorsport, o dono do Chevrolet Cruze #51 destacou sua continuidade no time e, agora, mira voos mais altos.

“Acredito que a continuidade é sempre muito positiva, especialmente quando você confia nas pessoas e no seu time, o que é meu caso. Acho o Polenta uma pessoa extremamente capacitada, a história dele na Stock Car é muito legal. Gostaria muito de dar continuidade a esse trabalho, temos uma grande equipe e confio no meu talento. Acredito que é uma questão de tempo para conseguirmos os resultados”, frisou.

Com novidades importantes na Stock Car a caminho, Átila Abreu aposta em uma disputa ainda mais parelha e imprevisível neste ano. “2023 é uma temporada que promete muita emoção, com mudanças no regulamento e também no fornecedor de pneu. Acho que isso zera um pouco o jogo para todo mundo, já que o pneu é o ‘coração’ do carro, e todo mundo vai começar um pouco do zero”, disse.

“Minha expectativa para esse ano é frequentar o pódio, brigar por vitórias e chegar ao fim do ano lutando pelo título. Meu sonho é ser campeão da Stock Car, esse é meu objetivo claro. É uma categoria muito competitiva, com pilotos muito competentes. Temos um bom trabalho, mas estamos preparados para dar um passo a mais em busca dessa meta final, que é o título”, comentou o sorocabano.

Depois de uma parceria sólida com Galid Osman, Átila Abreu vai contar com um novo colega ao seu lado nos boxes da Pole. O piloto de Sorocaba rendeu palavras de muito respeito a quem foi e a quem chega.

“Corri três anos com o Galid, passamos por duas equipes juntos. Desejo todo o sucesso para ele, que é um cara que merece. Estou muito animado por trabalhar com o Suzuki: um piloto muito batalhador, ele e a esposa estão sempre trabalhando juntos, ele tem uma visão de automobilismo muito parecida com a minha e é um cara muito rápido. Acredito que vem para somar ao trabalho da Pole Motorsport e, com certeza, vamos estar os dois brigando para frequentar o pódio."

"Quase fizemos essa parceria anos atrás, e aconteceu agora. Vamos trabalhar juntos e arregaçar as mangas por essa parceira”, concluiu. A temporada 2023 da Stock Car começa em 2 de abril no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO).

Átila Abreu

Idade: 35 anos (10/05/1987)

Nascido em: Sorocaba (SP)

Estreia: 29/10/2006, Buenos Aires (Argentina)

Número: 51

Vitórias: 17

Poles: 10

Pódios: 42

Voltas mais rápidas: 4

Corridas: 262

2022: 14º colocado na Stock Car

Equipe: Pole Motorsport

Sede: Curitiba (PR)

Chefe: Joselmo Barcik ‘Polenta’

