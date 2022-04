Stock Car: Piquet busca bom resultado no Galeão

Carregar reprodutor de áudio

Nelsinho Piquet encara neste fim de semana um desafio inédito na Stock Car, o GP do Galeão, no Rio de Janeiro. O piloto que disputou a vitória da corrida 2 da etapa de Goiânia, até sofrer uma falha mecânica, espera manter o protagonismo na pista do aeroporto.

Além do ineditismo da prova no Brasil, o traçado do Galeão entrega características totalmente diferentes dos autódromos tradicionais, como piso em concreto e a maior reta do calendário da categoria.

A cidade do Rio de Janeiro traz boas lembranças para o primeiro campeão mundial da Fórmula E, foi no Autódromo Nelson Piquet, em Jacarepaguá, que o piloto do Toyota Corolla #33 conquistou o título da Fórmula 3 Sul-americana de 2002.

As corridas da principal categoria do automobilismo brasileiro no aeroporto do Galeão serão transmitidas ao vivo, partir das 13h20, pelo Motorsport.com e Motorsport.tv.

"Estou feliz em voltar a correr no Rio, faz mais de 20 anos que não corro por aqui”, disse Nelsinho. “Última vez que acelerei no Rio de Janeiro foi quando me sagrei campeão, o título foi conquistado aqui.

“Acho importante para o Rio de Janeiro voltar a ter uma corrida. Gosto de pistas novas, geralmente só corremos nas mesmas pistas e os pilotos já estão viciados nos traçados. É bom dar essa chacoalhada, apesar de não ser uma pista muito complexa. Vou em busca da primeira vitória com a TMG, ela bateu na porta em Goiânia, agora vou tentar com tudo aqui no Rio."

