A Stock Car encerra a temporada 2024 neste final de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), e Cacá Bueno terá uma espécie de estreia no circuito de 4.309 metros no ano após não disputar as corridas da primeira passagem da categoria pela capital paulista, em abril, já que um acidente nos treinos o impediu de disputar a rodada dupla por conta da fratura de uma vértebra. O pentacampeão voltou a correr apenas em junho.

“Estou feliz por voltar a correr em Interlagos. Fiquei de fora da primeira etapa lá por conta de um acidente em um final de semana em que os resultados nos treinos pareciam nos colocar em uma situação boa para a sequência da etapa. Mas estou empolgado para encerrar o campeonato em São Paulo, quem sabe com um bom desempenho”, disse Cacá.

Para a etapa na capital paulista, o piloto da KTF Sports espera voltar ao bom ritmo que o Chevrolet Cruze número 0 apresentou nas últimas etapas. O desempenho rendeu um pódio na etapa de Belo Horizonte e performances positivas, sobretudo em treinos, nas passagens pelos circuitos do Velopark, ne Buenos Aires, de El Pinar e na corrida 2 em Goiânia.

“A gente teve um segundo semestre forte, com bons desempenhos que renderam um pódio em Belo Horizonte. Em Goiânia, estivemos melhores na corrida 2, mas confio na equipe em dar um bom carro para este fechamento de temporada, em Interlagos, para a gente buscar resultados positivos”, completou Cacá Bueno, que tem patrocínios de Betnacional, ACDelco, TekBond, Paraflu e Prime You.

A programação da Stock Car em São Paulo será aberta na sexta-feira com os dois treinos livres do final de semana. O sábado começa com a classificação, às 9h40, e a corrida Sprint, às 16h. A decisão da temporada 2024 será disputada no domingo, com largada às 14h30. A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo as emoções da etapa.

