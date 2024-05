Estar no lugar certo na hora certa e contar com um pouquinho de sorte também faz parte da Stock Car Pro Series. Bruno Baptista precisou apenas de duas voltas para poder sair com a vitória de Cascavel.

O piloto da RCM Motorsport estava garantido com o P2 quando viu Daniel Serra, líder da corrida, desacelerar no meio da pista até parar por completo e abandonar a prova restando dois minutos para o fim por conta de um problema no eixo de transmissão.

"Quem é campeão tem que ter sorte algumas vezes, né? E hoje a gente teve. Infelizmente o Daniel quebrou nas últimas três voltas, não desejo isso a ninguém porque temos que ganhar dentro da pista. Mas é isso, o nosso carro estava muito rápido o fim de semana inteiro, fizemos a volta mais rápida da etapa no Q1. Tanto eu, quanto ele, mereciam essa vitória, mas foi muito bom. Agradecer a equipe que me entregou um carro fantástico", celebrou Baptista.

Com o 17º lugar na sprint e o triunfo neste domingo, Bruno Baptista somou 97 pontos na quarta etapa da temporada e atualmente ocupa o 11º lugar na tabela do campeonato com 191 tentos.

