A dança dos assentos da Stock Car para 2025 começou cedo. Na semana passada, Ricardo Maurício anunciou que após 16 anos não voltará a vestir as cores da Eurofarma. Consequentemente, ele não fará mais parte da equipe chefiada por Rosinei Campos, o ‘Meinha’.

Segundo apurado pelo Motorsport.com, seu substituto já é conhecido. Felipe Fraga, campeão de 2016 e que já fez uma etapa pelo time, em 2022, na etapa de Interlagos quando Daniel Serra não pôde competir em São Paulo.

Atualmente, Fraga compete pela Blau Motorsport, equipe que o recebeu de volta à Stock Car em 2023, após período correndo no automobilismo internacional, com passagens no DTM, IMSA, WEC entre outras séries.

DRUGO PODE IR À SAUBER após Lawson na RB! SAINZ e MAX DEFINEM FUTUROS, Alpine-Ferrari(?) e + pré-GP

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #288 – A McLaren realmente chegou? Briatore arrumará Alpine com motores Mercedes?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!