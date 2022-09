Carregar reprodutor de áudio

A segunda corrida da etapa de Santa Cruz do Sul da Stock Car Pro Series foi marcada pelo acidente triplo no pit lane que acertou dois mecânicos durante a janela de boxes. A vitória ficou com Rubinho Barrichello - a terceira da temporada, Matías Rossi e o líder Gabriel Casagrande completaram o pódio.

O segundo colocado no campeonato, Daniel Serra fechou na sexta colocação. O resultado movimentou bastante a tabela da Stock. Thiago Camilo, que não cumpriu a parada obrigatória nos boxes, foi desclassificado. Rubinho ainda foi coroado como o 'Man of the race' da etapa.

A corrida

Com o grid invertido, Cacá Bueno largou da pole depois de terminar na décima posição na corrida 1, vencida por Ricardo Maurício, da Eurofarma. Os dez primeiros foram: Bueno, Cardoso, Zonta, Rossi, Baptista, Casagrande, Serra, Jakos, Barrichello e Maurício.

Na largada, teve porta, assoalho e várias partes de carro voando. Antes mesmo de completar a primeira volta, Daniel Nunes, da Blau, rodou na pista após um toque e foi parar no fundo do grid. Quem se deu bem foi o argentino Matías Rossi que conseguiu pular para a terceira colocação.

Com apenas cinco voltas, o carro de Guilherme Salas já estava com o capô totalmente aberto, pouco depois, o piloto da KTF foi para grama e abandonou a corrida.

Lá na frente, Ricardo Zonta aproveitou uma disputa dupla dos dois primeiros colocados - Bueno e Cardoso - que deixaram a porta aberta e ultrapassou os dois carros ao mesmo tempo assumindo a liderança da prova.

Restando 16 minutos para o fim, a entrada dos boxes foram liberadas, mas a grande confusão da prova aconteceu. Na saída, para retorno à pista, Denis Navarro, Bruno Baptista e Pedro Cardoso foram liberados no mesmo momento e uma batida tripla aconteceu.

O acidente grave acabou acertando dois mecânicos no pit lane. Um deles foi atingido e outro ficou pressionado entre dois carros da cintura para baixo. A ambulância foi acionada para retirar o funcionário e o safety car foi acionado.

Por conta disso, Pedro Cardoso acabou sendo o mais prejudicado dos pilotos e abandonou a corrida - na qual dava pinta de que iria cruzar a linha de chegada na segunda colocação e levar um pódio para casa.

Com toda a movimentação, Marcos Gomes foi o responsável por conduzir a relargada, mas o piloto da Cavaleiro não tinha feito sua parada obrigatória, por isso, a briga pela vitória estava realmente com Rossi e Rubinho. Restavam 40 segundos no relógio quando Barrichello ultrapassou Matias Rossi e conquistou a terceira a temporada.

