Durante a parada de pit stops na segunda corrida da nona etapa da Stock Car Pro Series, em Santa Cruz do Sul, um acidente no pit lane assustou as equipes quando os carros de Denis Navarro e Pedro Cardoso se bateram e atingiram os mecânicos do carro de Bruno Baptista, que estava realizando a troca de pneus pela RCM Motorsport.

Pelas imagens das câmeras que estão focadas no pit stop, é possível ver que o carro da equipe Crown II Racing estava na zona de saída dos boxes para retornar à pista, mas foi atingido pelo carro de Navarro da Cavaleiro Sports, logo após a sua troca de pneus, quando Denis acelerava para sair dos boxes e retomar a corrida.

Com o acidente, os carros dos pilotos Pedro Cardoso, Denis Navarro e Bruno Baptista abandonaram. A direção de prova acionou o safety car para que fosse feito o atendimento aos mecânicos feridos e para a entrada da ambulância no pit lane.

Em comunicado à imprensa, a Shell, uma das patrocinadoras da RCM, informou que três mecânicos foram atingidos no incidente. "Os três foram resgatados e encaminhados para atendimento médico. Conforme relatos dos demais integrantes da equipe, dois deles apresentavam fraturas, um no fêmur e outro no pé."

Após a conclusão dos trabalhos em Santa Cruz do Sul, a RCM confirmou os nomes de seus funcionários que se feriram, bem como seu estado de saúde. "Os mecânicos atingidos, Esleau Correia, Daniel Asensio e Lucas Loures, passam bem. Leléu foi atendido na pista, Lucas e Daniel estão no hospital fazendo exames, estão conscientes e passam bem", comunicou a equipe de Bruno Baptista.

Confederação Brasileira de Automobilismo explica decisões da direção de prova após acidente

O incidente aconteceu quando faltavam cerca de 17 minutos para o cronômetro zerar no Rio Grande do Sul. Logo que o incidente ocorreu, ficou claro que alguns mecânicos haviam se ferido, conforme se vê no vídeo do Motorsport.com acima.

Entretanto, a direção de prova optou por não interromper a corrida através da bandeira vermelha e escolheu esperar que os carros presentes no pitlane deixassem a área de boxes, o que acabou gerando mais riscos para os envolvidos no acidente, já que a região era próxima ao retorno à pista.

Foi depois disso, então, que o safety car foi acionado e o box fechado, de modo a iniciar o atendimento aos mecânicos. A suposta 'demora' no processo levou a críticas à direção de prova, que foi defendida pelo presidente do Conselho Técnico Desportivo Nacional da CBA, Fábio Greco.

"Na verdade, a janela foi suspensa e o box fechado. Esvaziou-se a área de box e os carros que estavam lá foram retirados. A partir daí, o pace car entrou na pista e foi feito o socorro (dos mecânicos) com calma. Os médicos foram para o ambulatório para analisar o que aconteceu. Viu-se que não era grave e as pessoas foram encaminhadas ao hospital para exames e aí a corrida foi retomada como tinha de ser", explicou o dirigente em comunicado da CBA.

"Infelizmente, nosso esporte é de risco e temos compromissos, então teve de ser dessa maneira. Só se esvaziou o box e não é como se todo mundo tivesse começado a entrar nos boxes. Quem estava dentro da área de boxes saiu e quem estava na pista... Fechou-se a pista. Tanto é que, depois da relargada, havia seis carros que ainda não tinham entrado [para a realização de seus pit stops obrigatórios], e eles tiveram tempo para os pit stops", completou.

Pedro Cardoso dá sua versão dos fatos

À reportagem, Cardoso relatou sua versão dos fatos, destacando que imaginou ultrapassar o carro de Navarro sem maiores problemas, uma vez que já havia passado pelo primeiro eixo da máquina da Cavaleiro Sports. “Bom, eu já tinha feito a parada, o meu box era um dos primeiros. Na Stock Car, a gente tem a regra da sobreposição: basicamente, depois que seu carro passa do primeiro eixo do carro que está saindo do boxes, você tem a preferência, então ele tem que deixar você passar. E todo mundo sabe disso, todo mundo respeita bem essa regra", explicou o piloto da Crown Racing.

"Eu esperava que o Navarro fosse respeitar e, na verdade, não acredito que ele não o tenha feito de propósito, mas no calor da emoção. Tentou ganhar posição, bateu no meu carro e os carros se engancharam, e aí desencadeou todo o problema", seguiu. No momento do pit stop, Cardoso estava em segundo lugar, lutando para chegar ao seu primeiro pódio na Stock Car. O piloto da Crown realizava uma boa corrida 2 em Santa Cruz do Sul até abandonar no acidente ocorrido durante os pit stops. “É uma pena, realmente... Estou chateado pelo resultado que poderia ter sido o meu melhor na Stock", lamentou.

"Voltaria [à pista] com chance de vitória, talvez pódio. Mas estou mais chateado ainda pela atitude da direção de prova. Eu acho que foi um acidente muito sério e não deram bandeira vermelha. Poderia ter machucado (os mecânicos) muito mais sério do que machucou. Enfim, acho que a gente tem que prezar primeiro pela segurança de todos aqui e acho que isso não foi feito”, completou Cardoso.

Em um comunicado publicado na íntegra, a CBA anunciou que Navarro, "por acidente nos boxes, foi punido com o acréscimo de 20 (vinte) segundos no seu tempo total da prova dois. Já sua equipe, Cavaleiro Sports, por liberar o piloto resultando em sobreposição, foi multada com 20 (vinte) UP´s. (Cada UP vale R$ 410,00)". Após a rodada de Santa Cruz do Sul, Gabriel Casagrande lidera a temporada, com 259 pontos, contra 241 de Daniel Serra e 239 de Rubens Barrichello.

