Stock Car: Blau Motorsport confirma Serra para temporada 2025

Conforme adiantado pelo Motorsport.com, a Blau Motorsport confirmou que Daniel Serra será o novo piloto da equipe na Stock Car em 2025. O tricampeão da maior categoria do automobilismo do Brasil assinou contrato com o “Time Azul” e será o novo companheiro de equipe de Allam Khodair a partir da próxima temporada.

"Sempre gostei de desafios e acredito que a vida é feita de ciclos. Sinto que estou fechando um ciclo vitorioso”, disse Serra. “O ano de 2025 será marcado por grandes mudanças para mim e para a categoria, com a chegada do novo carro. Estou entusiasmado em contribuir com a nova equipe e iniciar um novo ciclo", disse o piloto que disputou as últimas oito temporadas pela equipe Eurofarma RC e foi campeão nos anos de 2017, 2018 e 2019.

Daniel Serra tem 40 anos e compete na Stock Car desde 2007. No total, ele já disputou 323 corridas, venceu 23 vezes, subiu ao pódio em outras 55 oportunidades e tem 13 poles. Além dos três títulos, o piloto número #29 também foi vice-campeão em três oportunidades. Serra é também piloto oficial da Ferrari e traz no currículo duas vitórias nas 24 horas de Le Mans - 2017 e 2019 -, ambas na classe GTE.

Marcelo Hahn, CEO da Blau Farmacêutica - principal patrocinadora da Blau Motorsport -, enalteceu a chegada do tricampeão: "Daniel Serra é um piloto renomado, que sempre admirei, e estou muito feliz de poder contar com ele na Blau Motorsport a partir do ano que vem. O automobilismo e a Stock Car já fazem parte do DNA da Blau e, ano após ano, temos ampliado nossos investimentos na categoria com o objetivo de sermos campeões. A chegada do Daniel Serra é um novo capítulo nessa história".

A Blau Farmacêutica está presente na Stock Car desde 2007, inicialmente patrocinando o piloto Allam Khodair. Depois de uma incursão na Stock Car nas temporadas de 2009 e 2010 ao lado da Full Time Sports, a Blau Motorsport retornou como equipe própria na temporada de 2017. "Nosso projeto vai além das pistas. Além de patrocinadores oficiais da categoria, também promovemos uma série de ações sociais que refletem o compromisso da companhia com as práticas ESG", finalizou o CEO Marcelo Hahn.

SCHUMACHER abre o jogo sobre conversas para VOLTAR À F1 e responde sobre MASSA, Senna e Brasil

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Martín sente pressão e entrega vitória e liderança a Bagnaia! Márquez voa no GP alemão | PÓDIO CAST #18

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!