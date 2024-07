Stock Car: Daniel Serra será piloto da Blau Motorsport em 2025

Daniel Serra competirá pelas cores da Blau Motorsport na temporada de 2025 da Stock Car. Atualmente na Eurofarma RC, o tricampeão da categoria anunciou neste sábado que deixará a equipe ao final do campeonato atual.

A ida de Serra para a Blau não significa que ele competirá pelo time de Rodolpho Mattheis, equipe em que a farmacêutica é patrocinadora master. O atual contrato entre as duas partes termina neste ano e uma mudança deve ocorrer, segundo .purado pelo Motorsport.com.

A movimentação para a próxima temporada começou cedo, com Ricardo Maurício anunciando que deixará a Eurofarma. Neste fim de semana foi confirmado que Felipe Fraga será seu substituto. Neste domingo também foi oficializado que Gaetano di Mauro entrará no lugar de Serra em 2025.

