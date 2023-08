A Stock Car chega à metade da temporada 2023 neste final de semana, com a disputa da rodada dupla do Velocitta, autódromo localizado em Mogi Guaçu (SP), e Cacá Bueno busca se manter como um dos pilotos que completou todas as corridas do campeonato deste ano. O piloto da KTF Sports tem mostrado evolução ao longo do ano junto com a equipe, conseguiu subir no pódio em Cascavel (PR) e espera seguir com a marca de finalizar todas as corridas no interior paulista.

E, para buscar pontos, o dono do Chevrolet Cruze número #0 alerta que será necessário um bom desempenho na classificação em um dos circuitos mais travados do calendário da categoria mais importante do esporte a motor nacional. Os resultados recentes mostram que Cacá avançou para o Q2 em duas das últimas três etapas, e chegou ao Q3 em Tarumã.

“O Velocitta é um circuito em que as ultrapassagens são mais difíceis, então precisamos de um bom desempenho na classificação. Nosso carro tem mostrado um bom ritmo de corrida, e espero que seja assim neste final de semana, mesmo em um circuito mais travado”, disse Cacá Bueno.

A programação do final de semana da Stock Car terá início na sexta-feira (4), com o primeiro treino livre do final de semana. O sábado contará com o segundo ensaio e a classificação, enquanto a rodada dupla será disputada no domingo, a partir das 11h30. Motorsport.com e Motorsport.tv exibem a etapa.

