Stock Car: Cacá Bueno prevê máxima recorde de 270km/h no Rio

O retorno da Stock Car ao Rio de Janeiro tem sido agitado para pilotos e organizadores da categoria, mas especialmente para Cacá Bueno. O piloto que dá nome ao circuito montado no Aeroporto Internacional Tom Jobim se mostrou satisfeito com todos os compromissos para a divulgação da corrida.

“Estou muito feliz por ver o automobilismo de volta ao Rio de Janeiro”, disse Cacá. “Esta tem sido uma semana muito movimentada e até cansativa, mas muito gratificante, já que esta corrida no Galeão é uma semente para quem sabe, termos um autódromo aqui novamente no futuro.”

Questionado sobre o que esperar da primeira corrida da mais importante categoria do esporte a motor brasileiro em um aeroporto, o pentacampeão da Stock Car disse esperar por uma rodada dupla das mais emocionantes, por conta das altas velocidades, da largura da pista e do piso onde as provas serão realizadas, totalmente no concreto, algo único na temporada.

“Vamos ter altíssimas velocidades, as maiores que a gente vai conseguir na temporada. Eu prevejo velocidades de até 270 km/h na reta oposta. E, pela largura da pista, teremos muita emoção”, iniciou o piloto, que tem os patrocínios de Itaú, iCarros, ACDelco, Red Bull, Paraflu e Grupo Souza Lima. Cacá ainda falou sobre as diferenças do traçado de 3.225 metros montado no Galeão em relação aos autódromos permanentes.

“A gente está acostumado com autódromos com muitos carros lado a lado, como no oval de Goiânia, com três lado a lado. Aqui a gente deve ver quatro, cinco carros lado a lado. Vai ser uma guerra de vácuo, de pegar a referência da frente, então vai ser difícil de fugir do pelotão, em uma pista muito larga e bem escorregadia. Então é certeza de muita emoção para quem vier ao Galeão e para quem for assistir pela TV”, completou Cacá.

A programação para o GP Galeão será aberta neste sábado (9), com a realização de dois treinos livres e a classificação. A terceira etapa da Stock Car está marcada para 13h20 de domingo, e contará com transmissão do Motorsport.com e Motorsport.tv.

