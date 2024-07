A etapa de Goiânia da Stock Car chegou ao fim e, com isso, temos um novo líder na tabela: Júlio Campos, piloto da Pole Motorsport que retornou à ponta.

Campos saiu do Autódromo Internacional Ayrton Senna com 499 pontos, contra os 494 de Ricardo Zonta, o vice-líder. Felipe Massa, maior pontuador da etapa, somou mais pontos na briga e agora tem 484 pontos.

Mais atrás, está Felipe Baptista - o antigo líder - com 465 e fechando os cinco primeiros colocados, Dudu Barrichello com 446.

Tabela completa

PILOTO PONTUAÇÃO Júlio Campos 499 Ricardo Zonta 494 Felipe Massa 484 Felipe Baptista 465 Dudu Barrichello 446 Bruno Baptista 446 Gabriel Casagrande 419 Rafael Suzuki 412 Enzo Elias 409 Daniel Serra 352 Guilherme Salas 350 Rubens Barrichello 349 Ricardo Maurício 339 Gaetano Di Mauro 315 Felipe Fraga 315 César Ramos 305 Átila Abreu 302 Thiago Camilo 301 Lucas Foresti 293 Nelson Piquet Jr. 259 Arthur Leist 206 Gianluca Petecof 178 Allam Khodair 171 Zezinho Muggiati 169 Cacá Bueno 139 Vitor Baptista 126 Lucas Kohl 111 Marcos Gomes 94 Gabriel Robe 93 Luan Lopes 16 Raphael Teixeira 7

Veja como foi a corrida principal da Stock Car em Goiânia

