Ricardo Zonta conseguiu mais um grande resultado no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, com um top 10 na corrida principal da sexta etapa da temporada 2024 da Stock Car. Em mais uma prova com desempenho extremamente regular, o piloto da equipe RCM terminou em décimo e assumiu a vice-liderança do campeonato, apenas cinco pontos atrás de Júlio Campos, o líder.

De quebra, o paranaense encerrou a primeira metade da temporada 2024 em excelentes condições para brigar pelo título inédito da maior categoria do automobilismo brasileiro. Com seis etapas ainda a serem disputadas, Zonta ainda terá de descartar seus dois piores resultados no campeonato ao fim da última etapa. Neste momento, ele tem uma condição melhor neste sentido que a de seus adversários mãos próximos.

Neste domingo, o piloto largou na décima posição com o grid formado pelos tempos da classificação de sábado. Com a ideia de buscar o máximo de pontos nas duas corridas, Zonta fez outra corrida regular, administrando os acionamentos do botão de ultrapassagem para a prova de domingo. Com isso, manteve-se em 11⁰ até a janela do pit stop obrigatório.

Após todos fazerem suas paradas, Zonta voltou para o 11⁰ lugar e completou a corrida em decimo, apenas uma posição atrás de Julio Campos, novo líder do campeonato e nono colocado neste domingo. O resultado foi ainda melhor, já que Felipe Baptista, antigo líder do campeonato, teve de abandonar a corrida após um choque na traseira.

“Não podemos reclamar desta etapa em Goiânia. Terminamos as duas corridas nos pontos e saio daqui grudado no líder do campeonato nos pontos. A gente tinha tudo para andar na frente dele, mas na relargada a confusão com o Felipe Baptista me fez ter que desviar dele e jogar o carro para a grama, até voltar para o asfalto eu perdi muitas posições."

"No pitstop nós paramos muito perto da equipe do lado e perdemos tempo em um quase incidente com o carro #21. Voltamos para a pista em um grupo lento, então tive que salvar o carro para terminar a corrida nos pontos. É importante ser constante na Stock Car. Desde a segunda etapa estamos entregando um desempenho muito bom e isso é um fator fundamental para seguir na briga pelo título e poder chegar na última etapa com a Shell em condições de ganhar o primeiro título", analisou Zonta.

A próxima etapa da Stock Car está marcada para o fim de semana dos dias 16, 17 e 18 de agosto, no circuito de rua de Belo Horizonte, montado ao redor da esplanada do estádio do Mineirão, na capital de Minas Gerais. Será a primeira edição do BH Stock Festival, e a primeira da história da categoria no maior estado da região Sudeste.

Veja como foi a corrida principal da Stock Car em Goiânia

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Há chance de título de McLaren/Lando? Rico Penteado analisa. Telemetria

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!