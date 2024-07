Daniel Serra fez um fim de semana muito sólido em Goiânia pela Stock Car Pro Series. O piloto da Eurofarma deixa a sexta etapa da categoria com um sentimento de ter feito o máximo que podia dentro das condições possíveis.

Quinto lugar na sprint, terceiro colocado na prova principal e dono da melhor volta da corrida, Serra avaliou o fim de semana de forma positiva por ter conseguido alcançar a meta estabelecida antes do início da etapa.

"Foi muito bom. Ontem a gente saiu da décima posição, conseguimos escalar para quinto. Óbvio que para isso eu usei um pouquinho mais de botão de ultrapassagem, o que complicou um pouco a corrida hoje. Mas a minha meta era isso, era brigar ali pra ficar no pódio, sabendo o quinto lugar de ontem e deu certo", analisou.

"Mostra que o carro estava bom, o carro estava rápido, realmente não deu pra disputar mais as primeiras posições lor falta de botão de ultrapassagem, eles tinham paraa quase todas as voltas e eu não. Mas é isso, estou feliz e animado para segunda metade do campeonato."

