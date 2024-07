Pole, vitória e contrato renovado: um fim de semana extremamente favorável para o vencedor da corrida principal da Stock Car, Gabriel Casagrande em Goiânia.

O piloto da AMattheis Vogel confirmou que continuará com o time em 2025 e confirmou a primeira colocação feita no sábado cruzando a linha de chegada em P1. Ao avaliar o 'conjunto da obra', Casagrande deixou claro que seguirá rumo à tentativa de conquistar o tricampeonato.

"Fim de semana muito positivo, vencer nesse momento do campeonato mostra que estamos em franca evolução. Estamos um pouquinho atrás do líder do campeonato, mas com certeza vamos buscar essa diferença. Eu tenho plena confiança na minha equipe, que eles vão me dar um carro que seja possível para a gente brigar até o final e estou muito aliviado de poder ter conquistado isso", avaliou.

Projetando a próxima etapa, que acontecerá na pista de rua inédita em Belo Horizonte, Casagrande apontou que será uma dificuldade para todos os pilotos, principalmente por conta dos riscos que um traçado fora de autódromo oferece.

"BH é um circuito de rua que ninguém conhece até agora, a gente vai para um tipo de terreno diferente, o asfalto, quando é na rua, com certeza ele é um pouco mais liso do que o asfalto de pista que já tem uma certa borracha e é mais perigoso, a gente sabe que tem muro dos dois lados, então a margem de erro lá não dá para dizer que é mínima, é zero, se você errar você vai para o muro", alertou.

"Nós estamos confiantes que vamos fazer um excelente trabalho, nosso carro não está sendo um carro que a gente precisa levar até o limite em determinadas situações, acho que acabamos um pouquinho desse risco e lá em BH vai ser muito importante isso", finalizou.

Veja como foi a corrida principal da Stock Car em Goiânia

