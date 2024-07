Stock Car: "Quase perfeito", Massa avalia resultados em Goiânia

Felipe Massa saiu da etapa de Goiânia da Stock Car como o maior pontuador do fim de semana. O piloto da TMG Racing nomeou a etapa realizada no Autódromo Ayrton Senna como "quase perfeito" - mas sem lamentações.

Sétimo colocado na sprint e P2 na corrida principal do fim de semana, Massa chegou a assumir a liderança da prova depois de superar Gabriel Casagrande nos boxes sendo superado pelo piloto da AMattheis Vogel na pista pouco depois.

Ao avaliar a etapa num geral, Felipe se mostrou satisfeito com o desempenho apresentado: "Faltou um tiquinho para a vitória, consegui ultrapassar o Casagrande no box, mas ele tinha um ritmo um pouquinho melhor que o meu, então eu vi que ele estava chegando mais do que eu imaginava", analisou.

"Eu também não quis arriscar, a gente sabe quanto importante é os pontos e o segundo lugar, fui o maior pontuador do final de semana, isso mostra que foi perfeito, quase perfeito, mas isso conta muito pelo campeonato. Então, estou muito feliz pelo resultado e vamos continuar nessa batalha", completou.

