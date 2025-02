Felipe Massa renovou o contrato com a Vibra e segue como piloto do Time Lubrax, em 2025, na escuderia TMG. Será o terceiro ano consecutivo da parceria entre Massa e o chefe de equipe Thiago Meneghel na Stock Car Pro Series.

“Depois de um ano positivo em 2024, com o meu vice-campeonato e o título por equipes, estou feliz e confiante em continuar o bom trabalho na TMG, junto com o Thiago, e com o patrocínio da Vibra, que é minha parceira desde a minha entrada na Stock Car, em 2021. Vamos para a quinta temporada com a Vibra, sempre juntos, nos momentos difíceis e nas vitórias. Acredito que vamos brigar pelo título e pelo bi por equipes em 2025”, afirmou Massa.

“Felipe Massa é um dos nossos grandes embaixadores. A presença da Vibra na principal categoria do automobilismo brasileiro vai além da publicidade, é uma forma de mostrar o comprometimento com a inovação tecnológica e com o desenvolvimento de produtos que proporcionam performance e qualidade”, explica Vanessa Gordilho, vice-presidente de Negócios e Marketing da Vibra.

A temporada 2025 da Stock Car vai começar entre os dias 2 e 4 de maio, em Interlagos.

MAX na MERCEDES, Lawson na SAUBER e +: Como seria F1 se RUMORES fossem confirmados? Com ARTHUR LEIST

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MAX na MERCEDES, Lawson na SAUBER e +: Como seria F1 se RUMORES fossem confirmados? Com ARTHUR LEIST

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!