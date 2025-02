A Texaco Racing anunciou Arthur Leist como seu novo talento para a temporada 2025 da Stock Car Pro Series. O jovem piloto de 23 anos, natural de Novo Hamburgo, (RS), acabou de completar seu primeiro ano na categoria, e se destacou entre os estreantes, sendo o melhor novato de 2024. Além da chegada de Leist ao time, a Texaco também confirmou a continuidade da parceria com a equipe Crown Racing. Em 2024, juntas, Texaco e Crown, brigaram pelo título entre as equipes e também pelo campeonato de pilotos, com Felipe Baptista. Foram três vitórias, seis pódios, uma pole position e 13 vezes no top 10. A temporada 2025 começa nos dias 3 e 4 de maio, no Autódromo de Interlagos (SP).

A Texaco conquistou quatro títulos na Stock com os pilotos Marcos Gracia, em 1986, e no histórico tricampeonato de Chico Serra, nos anos de 1999, 2000 e 2001. Ela voltou a brigar fortemente pelo título em 2024, feito que espera repetir em 2025, com a chegada de um jovem talento.

"Estamos muito empolgados com o futuro e confiantes no potencial do Arthur, com quem já temos um relacionamento desde 2022, quando ele representava a Texaco Racing no automobilismo virtual. Ele também competiu pela nossa marca em uma etapa da Stock Car em 2023, e performou bem. E, em 2024, na sua primeira temporada como piloto titular da categoria, já demonstrou muita competência, boas performances e velocidade”, declarou Carolina Marques, Gerente de Marcas e Comunicação da Texaco.

“A parceria com a equipe chefiada por William Lube, iniciada em 2024, foi muito bem-sucedida. Juntos conquistamos resultados bastante expressivos e brigamos pelo título. Para esta temporada, dando sequência ao trabalho com a Crown e somada à chegada deste piloto promissor, reforçamos o nosso compromisso de investir em jovens talentos e fortalecer ainda mais nossa presença na Stock Car", concluiu.

William Lube, chefe da Crown Racing, reforça a importância de renovar a parceria com a Texaco, e se animou em poder trabalhar com mais um novo talento.

“Seguir essa parceria de sucesso com a Texaco, uma marca enorme, forte e bem conceituada, é realmente uma alegria. Daremos sequência ao trabalho positivo que iniciamos em 2024 e vamos colher resultados ainda melhores. Além disso, a chegada do Arthur, um jovem que já demonstrou sua qualidade nas pistas, nos permite ter o melhor dos três pilares que acredito: um time com ótimos profissionais, um grande patrocinador e um piloto determinado e comprometido, que tem muita vontade de fazer história.”

“Lá em 2023, quando fui escolhido para sentar no carro da Texaco na Stock Car, substituindo o Tony, sabia que era uma grande chance na minha carreira”, disse Leist. “Foi muito especial. Agora, voltar a representar essa marca grandiosa, que já conheço e admiro, me brilha os olhos. Sei que é uma grande oportunidade e responsabilidade. Ainda não conheço bem a equipe Crown, mas estou muito animado para ter um ótimo entrosamento com todos. As metas são altas e as expectativas são super positivas. Vamos com confiança, determinação, otimismo e pés no chão. Estou certo de que ninguém aqui vai medir esforços para buscarmos juntos os melhores resultados. Quero fazer acontecer e fazer história”, enfatiza o gaúcho de 23 anos.

