Felipe Baptista teve o seu retorno anunciado à equipe KTF Sports na Stock Car nesta terça-feira (04). O piloto terá como principal patrocinador o Banco BV nesta nova jornada.

“O patrocínio da Stock Car faz parte da nossa estratégia de construção da marca BV como um banco completo. A parceira com o piloto Felipe Baptista e a KTF Sports está alinhada ao perfil dos nossos clientes que elegeram o automobilismo com um dos seus esportes favoritos, segundo nossas pesquisas internas”, afirmou Claudia Furini, diretora de Marketing, Estratégia de Clientes e ESG do Banco BV. Além disso, a Stock Car reúne características como alta performance, tecnologia e inovação que estão alinhadas aos mesmos valores da BV.

Baptista será o embaixador da marca BV durante as corridas. O patrocínio prevê a exposição da logomarca do banco no carro, macacão e capacete do piloto, e também a presença da marca NaPista, marketplace de compra e venda de veículos do BV. O banco terá um camarote exclusivo para convidados nas principais etapas do campeonato, proporcionando experiências únicas para clientes e parceiros.

“A primeira palavra que vem à minha cabeça é gratidão por saber que todo o trabalho que desenvolvi nos últimos anos está sendo recompensado com uma empresa de tanto significado no mercado financeiro do Brasil. Tenho certeza de que com o suporte do BV vamos elevar a marca e a equipe a patamares cada vez mais altos em busca das vitórias e, consequentemente, dos títulos”, disse Felipe Baptista.

O patrocínio da Stock Car também está em sintonia com a agenda ESG (Environmental, Social and Governance) do banco BV. Desde 2021, o banco compensa toda a emissão de carbono da frota de veículos financiados, além de suas emissões diretas. A Stock Car, por sua vez, também neutraliza toda as suas emissões, e o BV estenderá essa compensação para as operações da equipe KTF Sports durante o período do patrocínio. Essa iniciativa reforça o compromisso do banco com a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental.

ROSSI 'ALERTA' BAGNAIA sobre MÁRQUEZ e TUDO sobre a PRÉ-TEMPORADA da MOTOGP!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

ROSSI 'ALERTA' BAGNAIA sobre MÁRQUEZ e TUDO sobre a PRÉ-TEMPORADA da MOTOGP!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!