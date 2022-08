Carregar reprodutor de áudio

Cesar Ramos foi o segundo colocado do treino classificatório da etapa de Interlagos da Stock Car Pro Series neste sábado (30), mas vai largar na frente na corrida 1 no domingo, já que Felipe Lapenna acabou sendo punido em três posições, por ter ultrapassado o limite de velocidade do pitlane no retorno aos boxes.

O piloto da Ipiranga Racing se mostrou feliz em poder largar na frente, mas com restrições, já que Lapenna é seu amigo.

“É complicado comemorar, porque o Lapenna é um amigo e eu sei que eles merecem também”, disse Ramos. “Ele faz um super trabalho, mas a gente comemora não a pole em si, mas a o privilégio de largar em primeiro lugar, que é uma grande vantagem em uma categoria como a Stock Car ou qualquer categoria do mundo. Então, dá para comemorar sim, a sensação é a mesma, se eu herdei essa pole é porque eu era o carro mais perto da pole, então eu não estou nada incomodado com essa sensação, muito pelo contrário, estou feliz.”

Ramos ressaltou os constantes resultados positivos nos qualis da Stock Car este ano, além de relatar a recuperação que seu time conseguiu durante o sábado.

“Não estamos aqui por acaso também, porque das sete etapas, foram cinco vezes no Q3 este ano, o carro que mais fez Q3, e hoje não foi diferente, na pista eu perdi, mas a gente deu um pouquinho de sorte. Outra coisa, é o regulamento, se eu tivesse passado o limite de velocidade nos boxes seria punição para mim também. Eu nem sabia dessa situação, não fui eu que ‘dedurei’, nem sabia, mas enfim aconteceu e agora é aproveitar esse privilégio de largar na pole amanhã.

“Acho que nosso carro é melhor com pneu velho do que com novo, hoje no warm up eu tive os quatro pneus novos, o carro não respondeu como eu esperava, foi bem frustrante, eu estava sete décimos do melhor tempo, sem saber o que fazer, não tinha o grip ideal e a gente só tinha 15 minutos para reagir para a classificação.

“Foi uma classificação em que no Q1 tivemos uma melhora, mas ainda muito longe de poder sonhar com a pole. Eu saí do Q1 falando que era impossível chegar ao Q3 com esse carro e a gente mexeu em pequenas coisas, o carro evoluiu bem e acabou casando muito melhor do que com outros pilotos. A gente acabou dando sorte e fizemos um bom trabalho como equipe”, concluiu.

