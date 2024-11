A Stock Car Pro Series realizou na manhã desta sexta-feira (22) o primeiro ensaio da penúltima etapa da temporada de 2024, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia.

Sob nuvens carrancudas que fez o dia virar noite na capital goiana, Bruno Baptista foi o mais rápido da sessão, com 1min27s934.

Ricardo Zonta foi o segundo colocado, a 0s132 de seu companheiro de equipe, configuranso assim a dobradinha da RCM Motorsport.

Na terceira posição, o primeiro Chevrolet, o de Nelsinho Piquet, a 0s148 do líder. Julio Campos e Felipe Fraga completaram o top 5.

A sessão foi marcada pela chuva que caiu na pista quando restavam cerva de 10 minutos para o término do treino do segundo grupo, o que fez com que os pilotos e equipes dessem menos voltas.

O segundo treino livre para a etapa de Goiânia acontece nesta sexta-feira, às 15h. No sábado teremos o classificatório às 9h30, com a corrida sprint às 14h30. No domingo, a corrida principal tem largada prevista para 12h15. Quali e corridas terão a transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Resultado

Pos. # Piloto Equipe Melhor volta Voltas Dif. 1 44 Bruno Baptista RCM Motorsport 1:27.934 11 2 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport 1:28.066 6 0,132 3 33 Nelson Piquet Jr Cavaleiro Sports 1:28.082 12 0,148 4 4 Julio Campos Pole Motorsport 1:28.090 10 0,156 5 88 Felipe Fraga Blau Motorsport 1:28.093 15 0,159 6 29 Daniel Serra Eurofarma-RC 1:28.160 15 0,226 7 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing 1:28.170 9 0,236 8 91 Eduardo Barrichello Mobil Ale 1:28.259 10 0,325 9 83 Gabriel Casagrande A Mattheis Vogel 1:28.270 17 0,336 10 8 Rafael Suzuki TMG Racing 1:28.274 13 0,340 11 80 Marcos Gomes KTF Racing 1:28.320 9 0,386 12 18 Allam Khodair Blau Motorsport 1:28.334 9 0,400 13 51 Atila Abreu Pole Motorsport 1:28.335 13 0,401 14 19 Felipe Massa TMG Racing 1:28.381 8 0,447 15 121 Felipe Baptista Crown Racing 1:28.399 9 0,465 16 81 Arthur Leist Full Time Sports 1:28.411 12 0,477 17 11 Gaetano Di Mauro Cavaleiro Sports 1:28.461 5 0,527 18 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing 1:28.464 17 0,530 19 111 Rubens Barrichello Mobil Ale 1:28.481 14 0,547 20 101 Gianluca Petecof Full Time Sports 1:28.573 8 0,639 21 38 Zezinho Muggiati KTF Racing 1:28.600 15 0,666 22 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC 1:28.611 8 0,677 23 12 Lucas Foresti A Mattheis Vogel 1:28.740 7 0,806 24 0 Caca Bueno KTF Sports 1:28.749 5 0,815 25 85 Guilherme Salas KTF Sports 1:28.963 13 1,029 26 120 Vitor Baptista 1:29.121 15 1,187 27 95 Lucas Kohl Wokin Garra Racing 1:29.295 15 1,361 28 28 Enzo Elias Crown Racing 1:29.343 7 1,409

