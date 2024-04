Atual campeão da Stock Car, Gabriel Casagrande teve uma etapa de grandes desafios no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), e finalizou o final de semana com a sétima colocação no campeonato. Desta forma, Casagrande não vai carregar lastro para a etapa de Cascavel (PR), prevista para os dias 18 e 19 de maio, onde tem um histórico positivo de bons resultados.

“Cascavel é uma pista em que eu costumo ir bem e a equipe costuma ter um excelente carro. Vamos tentar converter todo esse potencial em realidade”, disse Casagrande.

O piloto da equipe AMattheis Vogel fez uma corrida de sobrevivência, muito por conta dos 30 kg de lastro que carregou, chegando na 13ª colocação. O bicampeão da Stock Car detalhou as dificuldades da prova em Interlagos.

“Foi uma corrida difícil e de sobrevivência. O ritmo não é era bom para acompanhar os adversários. Cheguei a quase rodar, mas espero que a gente encontre algo para melhorar e voltar no que era. Não teremos lastro na próxima e tentaremos estar mais competitivos. Os pontos do Velocitta não estão sendo computados ainda, mas vamos buscar voltar ao ritmo que a gente tinha e figurar entre os primeiros, que é o que a gente costuma fazer aqui na Stock Car”, completa Casagrande, que soma 142 pontos na tabela.

A próxima etapa da Stock Car está marcada para o dia 19 de maio, e será disputada no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel (PR).

Veja como foi

