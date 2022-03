Carregar reprodutor de áudio

Depois da abertura da temporada com a Corrida de Duplas fechada ao público em Interlagos por protocolos sanitários, a Stock Car Pro Series retorna à normalidade na etapa deste fim de semana em Goiânia.

A praça tradicionalmente rende casa cheia para a principal categoria do esporte a motor do Brasil e vai igualar Curitiba como o segundo autódromo com mais corridas da Stock Car. Com as duas largadas programadas para este domingo, Goiânia chegará a 70 provas da categoria.

Duas delas, ambas no traçado misto, tiveram como vencedor o sorocabano Átila Abreu a bordo do #51. Ele agora parte em busca de seu primeiro triunfo na veloz configuração do Anel Externo -- com apenas três curvas para direita e voltas na casa de 190 km/h de média no quali.

Átila e a equipe Shell V-Power venceram em 2021 em Curitiba no Anel Externo, corrida marcada por uma formidável estratégia de pit-stops e eficiência na velocidade do Stock Car preparado pela Pole Motorsport em retas.

“A Stock sempre foi bem recebida em Goiânia e estou motivado para rever público e convidados. A visitação é uma marca registrada e fico contente com o retorno. Na pista, nossa meta é ficar atentos a todos os detalhes, pois qualquer fração de segundo te joga dentro do top 5 ou fora dos 25 mais rápidos. Não é sempre que corremos no Anel Externo, que é praticamente um oval. O ajuste do carro precisa ser focado em velocidade de reta, em que tivemos dificuldades em Interlagos", disse Átila.

A equipe revisou completamente o carro, inclusive levando a máquina para o dinamômetro da fornecedora oficial da Stock em Cotia (SP). Tudo para proporcionar o melhor resultado ao piloto diante de seus torcedores e convidados dos patrocinadores do carro #51.

Em Goiânia a Shell terá um camarote para 70 pessoas no sábado e no domingo e a Monster contará também com uma equipe para ativações nos boxes. Outra atração para a etapa é a tradicional visitação de box com distribuição de réplicas do Stock Car #51, produzidas pela Usual Brinquedos.

A programação do fim de semana determina o shakedown e um treino livre na sexta-feira. No sábado acontecem o segundo treino livre e o quali (14h30). A primeira das duas corridas de domingo tem largada marcada para 15h10. Ambas passam no Motorsport.com bem como o quali.

Cronograma da etapa 2 – Goiânia

Sexta-feira, 18 de março

09:25 – 09:35 - Shakedown

13:45 – 14:55 – Treino livre 1

Sábado, 19 de março

10:25 – 11:35 – Treino livre 2

14:35 – 15:15 – Quali

Domingo, 20 de março

15:10 – Corrida 1 (30 minutos +1 volta)

15:37 – Corrida 2 (30 minutos +1 volta)

