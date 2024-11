A 11ª etapa da Stock Car Pro Series, realizada no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, foi concluída com sucesso neste domingo (24) e teve o objetivo alcançado por Felipe Baptista, piloto da Texaco Racing, que chegou à semifinal consciente da importância de pontuar bem nas duas corridas da penúltima etapa do ano.

Com bastante foco, cabeça e boa estratégia, o jovem de 21 anos encerrou a Corrida Principal na sétima posição, garantindo mais 51 pontos na tabela de classificação. Com isso, segue firme na disputa pelo título da temporada 2024.

A Superfinal acontece nos dias 14 e 15 de dezembro em Interlagos, templo do automobilismo brasileiro, quando será conhecido o grande campeão de 2024 da Stock Car.

Neste domingo de muito calor em Goiânia, Felipe Baptista entrou para a disputa da prova principal com alguns objetivos bem claros: fazer uma corrida focada no campeonato, pontuar bem, fugir de incidentes e ‘marcar’ seus concorrentes diretos na briga pelo título.

O dono do carro #121 conseguiu cumprir suas metas na etapa goiana, somou 87 pontos no fim de semana e se garantiu entre os pilotos que irão disputar o campeonato da temporada.

A corrida deste domingo começou movimentada, com alguns toques e disputas mais acirradas por posição. Felipe escapou de qualquer incidente nas voltas iniciais, e se manteve com ritmo forte e constante, durante toda a disputa, dosando bem o uso dos pushes e administrando o desgaste dos pneus, que sofreram devido ao forte calor.

Na parada obrigatória nos boxes, para a troca de dois pneus, ambos do lado esquerdo foram substituidos. Após o pit-stop, Felipe seguiu focado nos objetivos que traçou com a equipe Texaco Racing e completou a prova no sétimo posto.

“Foi um final de semana muito bom. O carro estava legal, mas faltou um pouquinho para chegar no pódio ou mesmo para brigar pela vitória. E de forma geral foi positivo. Conseguimos pontuar bem e cumprimos o nosso objetivo nesta etapa. Agora, é focar 100% em Interlagos e na disputa do título”, ressaltou Felipe Baptista, piloto da Texaco Racing.

Neste domingo, Felipe recebeu a visita das atletas Camila Mesquita e Victoria Stadler, jogadoras do Sesc Flamengo, time que também é patrocinado pela Texaco. Elas disputam a Superliga, principal torneio do voleibol brasileiro.

