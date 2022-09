Stock Car: Ramos lidera TL2 em Santa Cruz do Sul e fecha preparação para classificação

Carregar reprodutor de áudio

O segundo treino livre da Stock Car Pro Series em Santa Cruz do Sul, terminou com o piloto da Ipiranga Racing, Cesar Ramos, com o melhor tempo do TL2. Ramos, marcou 1.20.541 com seu Toyota Corolla. Com o dia ensolarado e a pista mais quente, os tempos foram bem diferentes da primeira sessão que ocorreu no início da manhã e foi marcada pelas diversas bandeiras vermelhas que ocuparam boa parte do tempo.

Na segunda colocação, Daniel Serra, da equipe Eurofarma-RC, fez o segundo melhor tempo do TL2, com 1.20.693, superando o seu companheiro de equipe, Ricardo Maurício, que ficou logo atrás com 1.20.846, o terceiro melhor tempo. O Top-5 ainda teve Rubens Barrichello com 1.20.905 em quarto lugar e Galid Osman marcando 1.20.933 fechando os cinco pilotos mais rápidos do segundo e último treino livre da Stock Car Pro Series em Santa Cruz Do Sul.

Entre os destaques desse TL2, o piloto Argentino e estreante, Andi Jakos, fez o 15º melhor tempo, com 1.21.327. Além disso, tivemos um toque entre os carros de Matías Rossi e Pedro Cardoso. Quando faltavam poucos segundos para o fim do TL2, Rossi completando a volta acabou tocando no carro do piloto da Crown Racing que rodou na pista e parou nas britas.

Tony Kanaan não participou do segundo treino livre. O Piloto da equipe Full Time bateu forte no TL1 e danificou vários componentes do carro, impossibilitando o concerto a tempo do TL2. Atualmente, a equipe trabalha para recuperar o carro antes da tomada de tempos classificatória que acontece na tarde deste sábado em Santa Cruz do Sul.

Confira o resultado completo do TL2:

1 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing 1:20.541 2 29 Daniel Serra Eurofarma-RC 1:20.693 3 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC 1:20.846 4 111 Rubens Barrichello Full Time Sports 1:20.905 5 28 Galid Osman Shell V-Power 1:20.933 6 83 Gabriel Casagrande A eattheis Vogel eotorsport 1:20.951 7 70 Diego Nunes Blau eotorsport 1:21.072 8 73 Sergio Jimenez Scuderia Chiarelli 1:21.081 9 80 earcos Gomes Cavaleiro Sports 1:21.138 10 144 Bruno Baptista RCe eotorsport 1:21.174 11 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team 1:21.175 12 0 Cacá Bueno Crown Racing 1:21.209 13 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições 1:21.271 14 43 Pedro Cardoso Crown II Racing 1:21.284 15 122 Andres Jakos Full Time Sports 1:21.327 16 117 eatias Rossi A eattheis Vogel eotorsport 1:21.340 17 18 Allam Khodair Blau eotorsport 1:21.381 18 121 Felipe Baptista KTF Racing 1:21.417 19 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports 1:21.424 20 3 Digo Baptista Crown Racing 1:21.430 21 10 Ricardo Zonta RCe eotorsport 1:21.548 22 11 Gaetano Di eauro KTF Sports 1:21.557 23 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani 1:21.572 24 19 Felipe eassa Lubrax Podium Stock Car Team 1:21.709 25 33 Nelson Piquet Jr eotul TeG Racing 1:21.741 26 85 Guilherme Salas KTF Racing 1:21.766 27 51 Átila Abreu Shell V-Power 1:22.008 28 12 Lucas Foresti KTF Sports 1:22.023 29 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing 1:22.185

A Stock Car vai acelerar a partir de sábado e a definição do grid de largada será às 14h15. Já no domingo, a largada para a primeira das duas corridas será às 14h10. Band, Sportv, Motorsport e plataformas da Stock Car transmitem ao vivo.

