Em seu fim de semana mais complicado desde que começaram a parceria na Ipiranga Racing, ano passado na Stock Car Pro Series, Thiago Camilo e Cesar Ramos ficaram perto de sair sem pontos pela primeira vez em 17 etapas.

Já no sábado Camilo e Ramos não conseguiram um bom desempenho na classificação para a primeira etapa realizada no anel externo de 2550 metros do Autódromo de Curitiba desde 2009. Largando em 11º (Camilo) e 16º (Ramos), teriam que escapar das confusões que acontecem geralmente no Esse do fim da reta. Cesar Ramos não escapou.

“Fiz uma largada conservadora, mas outros não fizeram. Fiquei ensanduichado e acabei na grama, com um pneu furado”, explicou o piloto do Toyota número 30.

Thiago Camilo se manteve brigando pelo objetivo de ficar entre os dez primeiros – com o grid invertido o 10º da primeira é o pole position na segunda corrida – até a janela de pit stops. Rodou na entrada do pit, e como o companheiro, parou no box e focou na Corrida 2.

Na largada da Corrida 2 foi a vez de Thiago Camilo, que partiu do 25º lugar, ser atingido e ficar fora da prova. Cesar Ramos largou em 28º e conseguiu chegar em 14º. “Poderia ter ido mais para a frente, mas tinha muita gente com muitos botões de ultrapassagem e na mesma situação que eu, então fiquei trocando pushes com esses adversários e galguei o máximo de posições possível”.

“Temos mais de um mês até próxima etapa (dia 19 de setembro, em Goiânia), e vamos trabalhar duro para voltarmos mais fortes e tentar reentrar na briga pelo campeonato”, concluiu Camilo.

