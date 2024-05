F1: Horner faz aposta para futuro de Newey

Christian Horner acredita que seu amigo Adrian Newey ficará fora da Fórmula 1 por "um tempo" e não fechará contrato com nenhuma outra equipe em 2025.

Após a bomba da saída de Newey do time de Milton Keynes no fim desta temporada, todos se perguntaram o que o 'guru' técnico fará. Ofertas não faltam e praticamente ninguém no paddock esconde que tê-lo na equipe seria um sonho.

Enquanto Helmut Marko, consultor da Red Bull, acredita que poderemos ver Newey 'de verde' em referência à Aston Martin, Horner vê o engenheiro longe da F1: "Se você olhar as declarações de Adrian e olhar bem o que ele tem falado, ele decidiu que chegou a hora de parar depois de quase 35 anos, agora que temos uma equipe muito forte e uma engenharia muito profunda", disse Horner em Miami.

Diante da possibilidade dele se mudar para um rival e colocar o time de Milton Keynes em apuros, uma vez que ele está livre para acertar com outra equipe em 2025, Horner insistiu: "Acredito que Adrian vá tirar um tempo da Fórmula 1. Aos 65 anos, não dá para culpá-lo. Ele ganhou esse direito e o que ele decidir depois, será sua escolha."

Uma das teorias para explicar a saída de Newey seriam as diferenças que havia surgido entre ele e Horner, mas o diretor garante que não tem nada a ver com ele: "Eu falei bastante com Adrian sobre isso e a postura dele é muito claro. Disfrutamos de uma grade relação e seguiremos assim, somos amigos além de companheiros de trabalho. Ele fez muito por essa equipe e nos entristece ver ele ir embora."

"Nada é para sempre. Adrian ficou na Williams por sete anos, na McLaren por mais sete e nós conseguimos tê-lo por 18 anos. Por isso, acredito que disfrutamos de grandes momentos dentro e fora da pista, tem sido uma trajetória maravilhosa com Adrian. É um amigo, ele é padrinho do meus filhos e seguiremos sendo amigos."

Por último, Horner confirmou que Newey já não está vendo o desenvolvimento técnico da Red Bull e que de fato ele não estará em todas as corridas: "Bom, Adrian está muito concentrado no RB17, por isso não assistiu nenhuma reunião durante o fim de semana, tirando as focadas em estratégia. Ele não tem acesso a nenhum dado e não está desenhando nenhuma peça."

"Ele estará concentrado no RB17 até o fim do seu contrato e estará presente em algumas corridas até o fim do ano, focado naquelas onde teremos clientes do RB17."

