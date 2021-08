Logo após a vitória de Rafael Suzuki, o grid da Stock Car Pro Series se reorganizou para a segunda corrida da sétima etapa da temporada 2021, realizada no Autódromo de Curitiba, usando o anel externo da pista. Desta vez, a vitória ficou com Átila Abreu, após Felipe Lapenna liderar boa parte da prova, mas ficando sem combustível na penúltima volta.

Aplicando a inversão de posições do grid da primeira para a segunda corrida, Átlia Abreu largou na pole, com Cacá Bueno ao seu lado, enquanto Suzuki, vencedor da prova anterior, saiu da décima posição.

As condições deste domingo foram bem diferentes da etapa da semana passada. O frio intenso foi substituído pelo calor. Na largada, Átila saiu bem e manteve a liderança, com Lapenna pulando para segundo, à frente de Barrichello e Casagrande. Ainda na primeira volta, Lapenna assumiu a ponta.

Após dez minutos de prova, Lapenna se mantinha na liderança, com Átila em segundo. Mas, logo atrás, vinham Barrichello e Casagrande, que protagonizavam uma disputa intensa pela terceira posição e andavam colados em Átila.

No momento de abertura dos boxes, na 16ª volta, Lapenna conseguia respirar mais tranquilamente na liderança, porque Átila perdia a segunda posição para Casagrande, com Salas e Barrichello fechando os cinco primeiros.

Após o fim da janela de paradas, Lapenna se mantinha na ponta, com quase 1s5 de vantagem para Átila, com Casagrande em terceiro, Cacá Bueno em quarto e Maurício em quinto, enquanto o líder Serra vinha em nono. Barrichello e Salas se envolveram em um toque e acabaram rodando.

No final, Felipe Lapenna vinha em uma ótima corrida, mas ficou sem combustível na penúltima volta, entrando nos boxes.

Isso deixou o caminho aberto para Átila Abreu assumir a ponta e vencer a corrida dois em Curitiba, com Gabriel Casagrande, em um ótimo final de semana, terminar em segundo e Denis Navarro completar o pódio em terceiro. Completaram o top 10: Cacá Bueno, Rafael Suzuki, Daniel Serra, Marcos Gomes, Pietro Fittipaldi, Dudu Barrichello e Ricardo Zonta.

A Stock Car Pro Series tira seis semanas de férias e retorna nos dias 18 e 19 de setembro em Goiânia, onde serão realizadas a oitava e nona etapas da temporada 2021.

Pos. No. Piloto Equipe Modelo Dif. 1 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze - 2 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 0.451 3 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 3.832 4 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 4.825 5 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 5.117 6 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 5.290 7 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 7.036 8 7 Pietro Fittipaldi Full Time Bassani Corolla 7.045 9 191 Dudu Barrichello Full Time Sports Corolla 8.091 10 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 8.417 11 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 9.959 12 88 Beto Monteiro Crown Racing Cruze 10.469 13 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 12.711 14 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 14.855 15 12 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 15.214 16 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 15.668 17 43 Pedro Cardoso KTF Racing Cruze 18.192 18 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 1 Lp. 19 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 1 Lp. 20 33 Nelson Piquet Jr MX Piquet Sports Corolla 1 Lp. 21 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 1 Lp. 22 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 3 Lp. 23 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport Cruze 3 Lp. 24 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 4 Lp. 25 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 8 Lp. 26 11 Gaetano di Mauro KTF Racing Cruze 12 Lp. 27 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 14 Lp. 28 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 19 Lp. 29 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 34 Lp. 30 16 Christian Hahn Blau Motorsport II Cruze 34 Lp. 31 73 Sergio Jimenez MX Piquet Sports Corolla -

