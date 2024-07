A sexta etapa da Stock Car Pro Series foi desafiadora para o piloto Felipe Baptista, da Crown Racing. Na Corrida Principal, disputada neste domingo (28), o piloto de 21 anos escalou nove posições em seis voltas, sendo apenas três em bandeira verde, e era o detentor da melhor volta da prova.

No entanto, durante a relargada, após uma das intervenções de Safety Car, o Stock #121 foi atingido na traseira, acertou o carro da frente e foi obrigado a abandonar a prova.

No sábado (27), na corrida Sprint, Felipe terminou na 17ª colocação, depois de se classificar em 18º, após enfrentar dificuldades com o pneu traseiro direito na tomada de tempos.

“Mais uma vez a gente tinha um carro que era muito rápido. O time está trabalhando muito bem e conseguimos mostrar velocidade mesmo com os 30 kg de lastro. Nossa corrida era muito boa, tinha a melhor volta da prova até o momento que teve o acidente. Agora é seguir com a cabeça erguida e vamos continuar buscando o título. Ainda restam seis etapas”, avaliou.

Apesar do acidente neste domingo, o fim de semana teve momentos especiais para o piloto, que conquistou o fan push para a etapa e também recebeu o troféu de melhor ultrapassagem pela manobra em cima de Gabriel Casagrande no Velocitta (SP).

Corrida 1

Para a corrida Sprint, realizada na tarde do sábado, Baptista largou da 18ª colocação, após uma queda de rendimento repentina do carro do Q1 para o Q2. O motivo foi um problema no pneu traseiro direito, que posteriormente foi trocado pela fornecedora.

Logo na largada, o Stock #121 reagiu bem e avançou uma posição, mas na segunda volta um incidente no meio do pelotão fez subir muita poeira na pista e atrapalhou. O piloto da Texaco Racing ocupava a 23ª colocação no momento da abertura da janela de pit-stop obrigatório.

O bom trabalho da equipe durante a parada colocou o piloto de 21 anos de volta na 17ª colocação. Algumas voltas após a parada, Felipe começou a sentir a roda traseira esquerda do carro puxando e, ao final da corrida, a equipe detectou a roda quebrada. A avaria aconteceu após um toque na volta em que Felipe entrou para os boxes para efetuar seu pit stop.

