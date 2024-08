O Circuito de Belo Horizonte da Stock Car, que acontece no entorno do Mineirão, com 3200 metros, foi batizada com o nome de um dos maiores nomes do automobilismo no Brasil: Toninho da Matta. A sétima etapa da Stock Car Pro Series acontece de 15 a 18 de agosto.

O nome de Toninho da Matta no circuito não foi escolhido por acaso. Na década de 1970, o piloto foi o vencedor da prova dos 500 quilômetros de Belo Horizonte, considerada a melhor entre todas as corridas de rua realizadas na capital mineira. Os pilotos aceleravam no então improvisado circuito do Mineirão.

O circuito atual passa pelo entorno do Mineirão e segue pelas imediações. A reta principal do trajeto é na Avenida Coronel Oscar Paschoal, entre o Centro Esportivo Universitário (CEU) e o Hall de entrada do estádio. Os carros partirão em direção à Avenida Antônio Abrahão Caram e continuarão em direção à Avenida Rei Pelé.

Após contornar o Mineirão, os carros subirão a Avenida Presidente Carlos Luz até próximo ao trevo do bairro Ouro Preto. Ali, os pilotos farão uma curva de 180 graus para retornar e voltar “na contramão” para o início do circuito, de volta à Avenida Coronel Oscar Paschoal. A subida do Mineirinho, curva Rei Pelé, descida da Catalão, Curva Niemeyer, Curva Abraão Caram e o Hairpin JK serão os cenários da pista.

Traçado oficial do Circuito Toninho da Matta Foto de: Divulgacao

O diretor executivo do BH Stock Festival, Sérgio Sette Câmara, exaltou a homenagem. "Batizar o circuito com o nome de Toninho da Matta é uma forma de reconhecer e celebrar sua imensa contribuição ao automobilismo brasileiro. Toninho é um exemplo de dedicação e paixão pelo esporte, e é uma honra poder perpetuar seu nome no evento que marca a história de Belo Horizonte”, diz.

Quem é Toninho da Mata

Toninho da Matta, um dos grandes nomes do automobilismo brasileiro, é reverenciado por suas habilidades excepcionais e por sua contribuição ao esporte no país. Nascido em Belo Horizonte, Toninho foi o primeiro mineiro a se destacar nacionalmente no automobilismo, conquistando títulos e respeito em diversas competições. Sua carreira é marcada por vitórias emblemáticas.

Além de sua própria trajetória, Toninho da Matta também é conhecido por seu legado familiar no esporte. Ele é pai de Cristiano da Matta, que correu na Fórmula 1 e foi campeão de Indy, em 2002. A influência de Toninho foi fundamental para o desenvolvimento e a popularização do automobilismo em Minas Gerais e no Brasil, inspirando novas gerações de pilotos com sua dedicação e talento.

