A hora chegou! Neste fim de semana, a Stock Car Pro Series volta a acelerar com a estreia da tão aguardada etapa de Belo Horizonte, com a capital mineira recebendo pela primeira vez a principal categoria do automobilismo mundial.

O circuito, localizado ao redor do estádio do Mineirão, recebeu o nome de Toninho da Matta, em homenagem ao piloto mineiro, que teve um grande sucesso no esporte a motor, além de criar uma dinastia no automobilismo, com seu filho, Cristiano, chegando à F1.

Com seis das doze etapas já realizadas, a briga na ponta está quente. Júlio Campos lidera com 499 pontos, apenas cinco à frente de Ricardo Zonta. Felipe Massa é o terceiro, com 484, seguido de Felipe Baptista, com 465, enquanto Dudu Barrichello fecha o top 5 com 446, mesmo total de Bruno Baptista.

Como sempre, o Motorsport.com trará a cobertura completa do evento, que também conta com transmissão ao vivo do treino da classificação e de todas as corridas. E caso você esteja em Belo Horizonte, pode acompanhar toda a ação in loco. Acesse aqui para comprar os ingressos.

Confira os horários:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Shakedown Quinta-feira 14h35 - Treino Livre 1 Sexta-feira 10h00 - Treino Livre 2 Sexta-feira 15h10 - Classificação Sábado 10h35 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) Sábado 15h00 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Corrida 2 (50 minutos + 1 volta) Domingo 13h00 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil

EXCLUSIVO: BORTOLETO fala sobre F1, briga na F2, treta na McLAREN, fenômeno Verstappen e mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #294 – Qual é a situação dos brasileiros para 2025 na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!