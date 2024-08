A E-Stock abre nesta segunda-feira (12) as seletivas para apontar os pilotos que vão disputar a segunda fase da temporada 2024. Até o próximo dia 25 de agosto, os competidores terão à disposição servidores abertos durante 24 horas e poderão se inscrever com os dois modelos oficiais da Stock Car Pro Series — Chevrolet Cruze e Toyota Corolla.

O campeonato virtual oficial da Stock Car é organizado pelo IRB Esports, maior operadora de automobilismo virtual da América Latina, em parceria com a Vicar Promoções Desportivas. Disputada sob a consagrada plataforma iRacing, a competição tem o patrocínio da Vivo, Extreme SimRacing, Hankook, Banco BRB e Razer.

As seletivas vão definir os 80 pilotos que vão participar da segunda fase, sendo 40 da classe Pro — para competidores mais graduados e experientes no automobilismo virtual — e outros 40 na Pro-Am. Os cinco melhores colocados de cada uma das fases em disputa vão se encontrar presencialmente em Interlagos no fim de semana da Super Final BRB da Stock Car, entre 14 e 15 de dezembro, para decidir os campeões da E-Stock 2024.

O futuro detentor do título na classe Pro vai receber como prêmio principal um teste com um carro da Turismo Nacional, competição organizada e promovida pela Vicar, tal qual a Stock Car Pro, Stock Series, BRB Fórmula 4 Brasil, TCR South America e TCR Brasil.

Categoria dos carros mais vendidos do Brasil, a Turismo Nacional representa, a partir deste ano, o primeiro degrau da escada evolutiva que pode levar o piloto para a Stock Car. O campeão na categoria A terá orçamento bonificado para subir à Stock Series em 2025. Já a divisão de acesso oferece ao campeão a premiação equivalente a R$ 2,5 milhões para ascender ao grid da Stock Pro no ano seguinte.

Como participar

Todos os participantes das seletivas vão acelerar com setup fixo do carro. Serão escolhidos os pilotos com base nas melhores médias em quatro voltas consecutivas sem incidentes, com número ilimitado de tentativas. A pista definida para a seleção é o Circuito de Navarra (Speed Circuit).

Os pilotos classificados vão correr em seis etapas: Navarra (5 de setembro); Lédenon (19 de setembro); Motorsport Arena Oschersleben (3 de outubro); Virginia International Raceway – Full Course (17 de outubro); Charlotte Motor Speedway – Roval (31 de outubro) e Interlagos (14 de novembro).

Para a segunda fase, os competidores farão uma sessão classificatória para a definição do grid e a corrida, com duração de 40 minutos, em que os competidores terão de fazer um pit-stop obrigatório. As etapas serão transmitidas ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube da seguinte forma: a classe Pro acelera primeiro, a partir das 21h, enquanto a Pro-Am começará suas provas logo em seguida.

Finalíssima e premiação

Os cinco melhores colocados de cada turno estarão classificados para fazer a final presencial no fim de semana da última etapa da Stock Car Pro Series, em Interlagos, entre 14 e 15 de dezembro, recebendo credenciais de boxes para acesso ao autódromo durante a última disputa do campeonato.

Os melhores colocados subirão no pódio do ‘templo do automobilismo brasileiro’ e vão ser premiados com troféus diante do público em Interlagos, além de ganhar também miniaturas de carros da Stock Car e vouchers para usar em compras na Stock Store.

Calendário Segunda Fase

Seletivas entre 12 e 25 de agosto

Link para formulário de inscrição: https://forms.office.com/r/qnsvNZfi1u

Etapa 1: Navarra (05/09)

Etapa 2: Lédenon (19/09)

Etapa 3: Oschersleben (03/10)

Etapa 4: Virginia (17/10)

Etapa 5: Charlotte (31/10)

Etapa 6: Interlagos (14/11)



Super Final: entre 14 e 15 de dezembro, em Interlagos, no fim de semana da Super Final BRB da Stock Car Pro Series.

