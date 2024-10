A Vicar, renomada promotora de eventos automobilísticos como Stock Car Pro Series, Fórmula 4 Brasil, Stock Series, Turismo Nacional, TCR Brasil e TCR South America, anuncia hoje uma importante transição na liderança executiva. Fernando Julianelli, atual CEO, e a empresa decidiram mutuamente não renovar o contrato, buscando novas oportunidades de crescimento e expansão para ambas as partes.

Julianelli, que ingressou na Vicar no final de 2020 como Vice-Presidente de Marketing e Comercial e rapidamente assumiu o papel de CEO em fevereiro de 2021, deixará o cargo no final de 2024. Sua gestão foi marcada por significativos avanços e inovações no cenário do automobilismo brasileiro.

"Foram anos de crescimento mútuo e realizações extraordinárias", declarou Julianelli. "Agradeço profundamente ao Grupo Veloci, especialmente a Lincoln Oliveira, pela confiança e autonomia concedidas. Estendo minha gratidão aos patrocinadores, equipes, pilotos, imprensa, CBA, Federações e toda a equipe da Vicar. A partir de 2025, dedicarei minha energia a novos projetos, confiante de que a Vicar continuará sua trajetória de sucesso com a excelente equipe que formamos ao longo destes anos."

Lincoln Oliveira, acionista do Grupo Veloci, assumirá interinamente as funções de CEO a partir de 2025. "Em nome da Vicar e Grupo Veloci, expresso nossa profunda satisfação com os resultados excepcionais alcançados por Julianelli, em conjunto com os demais líderes do Grupo Veloci e a Vicar", disse Oliveira.

"Este trabalho colaborativo impulsionou progressos notáveis, tanto em nossos eventos quanto nas categorias esportivas. A sinergia entre Julianelli e nossa equipe de liderança foi fundamental para elevar o patamar do automobilismo brasileiro. Desejamos a Fernando e a todos os envolvidos nesta jornada de sucesso, novos triunfos em seus futuros desafios", completou. Esta transição marca o início de um novo capítulo para a Vicar e para Julianelli, refletindo o compromisso mútuo com a inovação e o crescimento.

