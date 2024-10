A Stock Car Pro Series tem um novo líder após a passagem por Buenos Aires. Com uma performance sólida em terreno argentino, Felipe Massa saltou para a ponta da tabela de classificação, a apenas três etapas do fim do campeonato.

Massa chegou aos 696 pontos, apenas 12 à frente de Felipe Baptista, enquanto Bruno Baptista subiu para a terceira posição, com 661, logo à frente do bicampeão Gabriel Casagrande, que tem 656. Ricardo Zonta completa o top 5 com 653.

Classificação da Stock Car após nove etapas:

1º - Felipe Massa, 696 pontos

2º - Felipe Baptista, 684

3º - Bruno Baptista, 661

4º - Gabriel Casagrande, 656

5º - Ricardo Zonta, 653

6º - Julio Campos, 637

7º - Dudu Barrichello, 621

8º - Daniel Serra, 560

9º - Rafael Suzuki, 543

10º - Enzo Elias, 539

11º - Rubens Barrichello, 529

12º - Thiago Camilo, 527

13º - Ricardo Maurício, 513

14º - Felipe Fraga, 494

15º - Cesar Ramos, 477

16º - Nelson Piquet Jr., 433

17º - Gaetano Di Mauro, 429

18º - Arthur Leist, 415

19º - Lucas Foresti, 407

20º - Átila Abreu, 402

21º - Guilherme Salas, 389

22º - Cacá Bueno, 332

23º - Gianluca Petecof, 322

24º - Zezinho Muggiati, 308

25º - Vitor Baptista, 299

26º - Allam Khodair, 281

27º - Lucas Kohl, 165

28º - Marcos Gomes, 142

29º - Gabriel Robe, 93

30º - Luan Lopes, 16

31º - Raphael Teixeira, 7

