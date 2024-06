Em uma mudança na discussão recente, o diretor esportivo da Ducati, Mauro Grassilli, revelou que a Pramac ainda não renovou oficialmente com a marca italiana para seguir como equipe satélite na MotoGP após o fim de 2024.

Isso vem após o chefe da Pramac, Gino Borsoi, falar à DAZN no GP da Itália, que sua equipe será a única satélite com motos Ducatis do ano em 2025. Gino disse isso após Marc Márquez, que deve perder a briga contra Jorge Martín pela vaga na equipe oficial, fechar as portas para uma ida à Pramac, mas que mira ter uma Desmosedici do ano na prócima temporada.

Por enquanto, se a Pramac ativar a renovação com a Ducati para 2025 ela garantirá apoio exclusivo da fábrica até o fim de 2026. Já para Márquez, as opções passariam a ser seguir na Gresini com uma moto desatualizada ou mudar para a KTM.

Falando com o site oficial da categoria, Grassilli diz ter ficado feliz em ouvir que Borsoi quer seguir com a Ducati, em meio a rumores de uma troca para Yamaha, mas diz que nada foi confirmado ainda.

"Como disse antes, trabalhamos muito desde o começo do ano para termos a Pramac pelos próximos dois anos. Claro, estamos muito felizes com o que Gino disse ontem. Ainda não temos a confirmação escrita, mas esperamos tê-la o mais rápido possível".

Gino Borsoi, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

E Grassilli também não descartou a possibilidade de a Ducati expandir seu escopo para cinco motos do ano em 2025, com Márquez recebendo a quinta na Gresini, mas ressaltou que, no momento, isso não é uma opção.

"Vou te responder no fim do ano, porque honestamente falando, queremos nos concentrarmos nesta corrida, neste fim de semana. Não sabemos ainda. Neste momento, não é uma opção que está na mesa".

A Ducati disse ao Motorsport.com mais cedo nesta semana que não faria o anúncio sobre a segunda vaga da equipe de 2025 em Mugello. Porém, a Gazzetta dello Sport relatou na quinta que a decisão já foi tomada, com Jorge Martín sendo o escolhido.

