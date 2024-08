A temporada 2024 da E-Stock conheceu os campeões da primeira fase do campeonato e também os nomes de dez pilotos que garantiram vaga para a Super Final, que será disputada entre 14 e 15 de dezembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

No primeiro turno do certame, o campeão da categoria Pro foi Luiz Felipe Tavares, enquanto Gelson Xavier foi o melhor colocado na classe Pro-Am do campeonato virtual oficial da Stock Car Pro Series, organizado em conjunto pela IRB Esports e Vicar, realizado sob a plataforma iRacing.

A sexta e última etapa da primeira fase na categoria Pro ganhou um ingrediente muito especial. A corrida foi disputada no último domingo (18), logo depois da prova principal do BH Stock Festival da Stock Car e foi exibida nos telões instalados na Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte, o que trouxe a competição para os olhares de milhares de fãs que lotaram o Circuito Toninho da Matta para um acontecimento histórico no automobilismo nacional.

Pole de um, vitória de outro

A abertura da etapa disputada em Interlagos começou com um fato inédito na temporada: Victor Tieri desbancou Tavares na luta pela pole position, tirando a invencibilidade de 'LFT' neste quesito. Na largada, Luiz Felipe optou pela cautela e permaneceu atrás de Tieri, comboiando seu adversário direto. A estratégia mais conservadora tinha sua lógica. Afinal, Tavares não podia se envolver em situações adversas, e o segundo lugar seria mais que o suficiente para lhe dar a conquista do primeiro turno.

Tavares aguardou o momento certo para dar o bote em Tieri. Sem o botão de ultrapassagem, o líder do campeonato foi pra cima logo após a Curva do Lago e concluiu sua manobra no Pinheirinho, contornando então todas as curvas por fora até ter espaço para o mergulho definitivo. Tieri ainda tentou dar o troco logo em seguida, mas não obteve êxito.

Dali pra frente, 'LFT' ampliou sua vantagem na frente, e para Tieri restou a esperança do seu rival ter problemas para que pudesse vencer. Contudo, Tavares confirmou mais uma vitória na competição. Logo atrás, ainda houve espaço para outra bela disputa envolvendo Pedro Picanço, Victor Miranda, Jackson Resende, Neto Nascimento e Ralph Benitez para definir quem ficaria no top-5 do campeonato e avançaria para a Super Final.

No fim das contas, a corrida foi finalizada com Tavares em primeiro, Tieri em segundo, Jackson Resende fechando o pódio, além de Emanuel Santos em quarto e Neto Nascimento no top-5. Com os resultados do último domingo, a Super Final já tem garantidos no grid da Pro: 'LFT', Victor Tieri, Victor Miranda, Jackson Resende e Neto Nascimento. Os demais classificados serão definidos com a disputa da segunda fase do campeonato, que terá início em 5 de setembro no circuito espanhol de Navarra.

Gelson Xavier leva na Pro-Am

A última etapa da primeira fase para a classe Pro-Am foi disputada no último 15 de agosto (quinta-feira), também na pista virtual de Interlagos. Três pilotos aceleraram com chances de título: Bruno Campos, Gabriel Felipe e o líder na tabela de pontos, Gelson Xavier.

Entre os três, Felipe foi quem começou melhor a jornada e faturou a pole no traçado paulistano, com tempo 0s176 mais rápido que Bruno Campos, enquanto Xavier foi o terceiro, posição necessária para faturar o título do chamado primeiro turno. Felipe Mota e João Pessato completaram o top-5 do grid.

Logo na largada, Campos passou Gabriel Felipe e assumiu a ponta. Gelson escoltava a dupla, com cautela e administrando o resultado necessário. A batalha pela liderança foi intensa, com muita pressão por parte do piloto da Oak Racing Team, que fez a ultrapassagem depois do pit-stop obrigatório, quando restavam 17 minutos para a bandeirada.

Um pequeno contato durante a disputa fez Bruno sair para a área de escape na Descida do Lago. Gabriel Felipe mostrou fair play e segurou para que o adversário não perdesse a posição, mas a direção de prova automática do iRacing aplicou a advertência a Bruno para que fosse devolvido o tempo ganho no corte de pista.

Desta forma, Gelson Xavier e Felipe Mota, que vinham logo atrás, entraram na disputa pela vitória. Em determinado momento, a corrida teve um incrível ‘three-wide’ com Felipe, Xavier e Mota lado a lado, enquanto Bruno Campos perdeu performance.

Em emocionante desfecho de prova, Gabriel Felipe confirmou a vitória, mas Gelson Xavier garantiu o segundo lugar e o título da primeira fase na Pro-Am. Felipe Mota foi o terceiro e também assegurou vaga para a Super Final, tal qual Bruno Campos e André da Croce.

E-Stock 2024, primeira fase, Interlagos

Pro (15 primeiros):

1º - Luiz Felipe Tavares (Toyota Corolla/Bengutan Racing) 30 voltas

2º - Victor Tieri (Chevrolet Cruze/Lobo Racing) a 3s322

3º - Jackson Resende (Toyota Corolla/Delinte eSports by TK) a 9s590

4º - Emanuel Santos (Toyota Corolla/AC7 E-Racing Team) a 9s817

5º - Neto Nascimento (Toyota Corolla/Bengutan Racing) a 14s507

6º - Ralph Benitez (Toyota Corolla/Delinte eSports by TK) a 14s612

7º - Victor Miranda (Toyota Corolla/Delinte eSports by TK) a 14s750

8º - Pedro Picanço (Toyota Corolla/AC7 E-Racing Team) a 14s834

9º - Henrique Pettinari (Chevrolet Cruze/AC7 E-Racing Team) a 24s547

10º - Gustavo Foizer (Toyota Corolla/Aclat Racing) a 25s331

11º - Bruno Risseto (Toyota Corolla/Delinte eSports by TK) a 28s519

12º - Murilo Leonel (Chevrolet Cruze/AC7 E-Racing Team) a 29s372

13º - João Piana (Toyota Corolla/Kings Simuladores) a 34s288

14º - Arthur Targa (Toyota Corolla/Kings Simuladores) a 39s300

15º - Daniel Mageste (Chevrolet Cruze/W2 E-Pro GP) a 40s952

Volta mais rápida: Neto Nascimento, 1min39s999, volta 2

Pro-Am (15 primeiros):

1º - Gabriel Felipe (Toyota Corolla/Oak Racing Team), 30 voltas

2º - Gelson Xavier (Toyota Corolla/HUB Racing), a 2s084

3º - Felipe Mota (Toyota Corolla/AC7 E-Racing Team), a 2s354

4º - Bruno Campos (Toyota Corolla/HUB Racing), a 6s555

5º - Rodrigo Pedroso (Toyota Corolla/Track Friends) a 20s591

6º - André Da Croce (Chevrolet Cruze/Union Esports) a 20s949

7º - Fernando Signoretto (Toyota Corolla/SUB Racing) a 21s299

8º - João Pessatto (Chevrolet Cruze/Union Esports) a 23s211

9º - Ulisses Mantovani (Toyota Corolla/Rosso e-Sports) a 31s729

10º - Fernando Takahashi (Toyota Corolla/Rosso e-Sports) a 35s657

11º - Felipe Oliveira (Toyota Corolla/Team Brasil Racing) a 39s997

12º - Everton Novacki (Toyota Corolla/Warriors Setups) a 53s331

13º - Heitor Pelincari (Toyota Corolla/Piloto independente) a 57s506

14º - Jonathan Guizilin (Toyota Corolla/Costa Racing) a 1m04s535

15º - Fabio Candido (Toyota Corolla/Team Brasil Racing) a 1m09s753

Volta mais rápida: Bruno Campos, 1min39s372, volta 2

GIAFFONE CONTRA A PAREDE: Felipe vê RBR EM XEQUE e avalia MAX, McLaren, BRASIL na F1 e Lewis/Alonso

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #295 – O que mais surpreende na F1 2024? Debate com Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!