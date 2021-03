Stock Car integra o Arena Hub, núcleo que conecta startups, investidores e grandes empresas

A Stock Car anunciou nesta quarta-feira (10) o ingresso no Arena Hub, núcleo que conecta profissionais, startups, entidades e investidores, visando criar tecnologias e ideias que se utilizem do esporte para promover transformação digital e social.

Com a iniciativa, a Stock Car terá acesso a um ecossistema com mais de 80 startups, grandes marcas e diversas entidades esportivas.

“É uma nova oportunidade de acelerar negócios e promover inovação no automobilismo”, disse o CEO da Vicar, Fernando Julianelli.

A parceria prevê a inclusão da Stock Car na rede de conexões coordenada pelo Arena Hub entre as entidades esportivas e outros parceiros da indústria do esporte e entretenimento, além do acesso a programas de capacitação e participação em hackathons – como são conhecidas as maratonas de desenvolvimento tecnológico promovidas para desenvolver soluções específicas.

“Inovação é algo que está no DNA do automobilismo, responsável por diversas novas tecnologias utilizadas na indústria da mobilidade ao longo de décadas. Nossa entrada no Arena Hub é um movimento natural de uma categoria que passa por um momento de grande renovação. Então acho que teremos uma troca de influência e de criatividade bastante salutar com as startups e empresas participantes desta arena de mentes inovadoras. Estamos muito felizes com esta parceria”, detalhou Julianelli.

“A chegada da Stock Car é muito importante para o ecossistema. Pois a força, o dinamismo e a expertise da principal categoria do automobilismo brasileiro poderão inspirar, incentivar e fomentar negócios inovadores dentro do Arena Hub”, afirmou Ricardo Mazzucca, CEO e Conselheiro do Arena Hub. “A Stock Car tem muito a contribuir para o desenvolvimento de novos e importantes negócios.”

