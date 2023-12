Por decisão própria e em comum acordo com patrocinador e equipe, o piloto Gaetano Di Mauro optou por encerrar antecipadamente sua participação na temporada da Stock Car 2023 e vai dedicar seu tempo no fim de semana da última etapa para ativações e ações de relacionamento com clientes estratégicos da marca patrocinadora.

O anúncio marca o fim da parceria com a equipe Hot Car e a renovação do contrato com a marca Valda para a temporada 2024. “Esse foi um ano importante e de alinhamento com o novo patrocinador, eu espero que fique marcado como o início de uma história de sucesso que pretendo construir com a Valda. Não disputarei a última prova porque entendo ser mais produtivo, neste momento, me focar na próxima temporada. É hora de dar um novo passo rumo ao futuro, minha cabeça já está no novo ano e minha energia também”, explica ele.

Gaetano Di Mauro estreou na categoria em 2018 e apenas um ano depois foi considerado o “estreante do ano”. Acumula na carreira 108 corridas, 7 pódios e uma vitória. Em 2023 fechou patrocínio com a marca centenária Valda, que pertence à Eurofarma, uma das patrocinadoras mais longevas da história da Stock Car com 20 anos de permanência na categoria e uma trajetória marcada por muito sucesso e sólida parceria com a equipe de Rosinei Campos.

“Sempre busquei o patrocínio de empresas sólidas e que que acreditam na força do automobilismo brasileiro. Uma marca fiel às suas parcerias, reconhecida dentro e fora das pistas. Almejo demais um título e quero muito avançar com eles”, complementa o piloto.

No caminho da realização desse sonho, Gaetano Di Mauro ainda está negociando uma nova equipe para a próxima temporada. “Esse é um período em que há uma movimentação de pilotos, equipes, patrocinadores, enfim, é preciso ter tranquilidade para avaliar as melhore oportunidades de parceria. Por enquanto, estou focado e trilhando meu caminho da forma mais consistente possível."

"Sou grato demais a todos que me apoiaram na temporada 2023 e aos que estiveram comigo ao longo da minha carreira. De alguma forma todos contribuíram para o meu crescimento profissional e pessoal. Me sinto muito motivado e ainda mais preparado para seguir em frente”, completa.

