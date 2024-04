A história de vida da família Barrichello tem forte ligação com o palco da terceira etapa da temporada de 2024 da Stock Car Pro Series. Dudu e Rubens partem para a primeira passagem da principal categoria do automobilismo nacional pelo Autódromo de Interlagos em 2024.

Na etapa que comemora os 45 anos de existência da Stock Car, pai e filho buscam adicionar mais um capítulo na laureada história dos Barrichello em Interlagos.

Para Dudu, a busca por seu primeiro pódio no templo do automobilismo nacional é o principal fator para a jornada do fim de semana. Um bom resultado no traçado paulistano pode alavancar o piloto de 22 anos de idade para o top10 da classificação geral, atualmente Dudu aparece na 12ª posição com 56 pontos somados, 2 atrás do 10º colocado.

Vale lembrar que a categoria, por força de regulamento, retornou para a pontuação final da etapa de Goiânia, não considerando os pontos do quali e da primeira corrida no Velocitta.

Já para o bicampeão Rubinho, a chance de subir ao lugar mais alto do pódio mais uma vez na pista onde o piloto escreveu boa parte de sua laureada história no automobilismo. Foi nos 4.309m de Interlagos que Rubinho conquistou seu segundo título da Stock Car e o primeiro com as cores da Mobil.

A terceira etapa da Stock Car Pro Series abre as atividades de pista na sexta-feira, com o shakedown e os dois treinos livres da jornada. O sábado é dedicado ao classificatório e a corrida sprint. No domingo a etapa se encerra com a corrida principal. A Stock Car Pro Series tem transmissão das mídias sociais próprias, Band e Sportv.

"Mais uma etapa da temporada e dessa vez nossa primeira passagem por Interlagos em 2024”, disse Dudu. “Não tenho nem o que falar da pista, é minha corrida de casa e todos sabem da relação com Interlagos. Meu sonho sempre foi subir ao pódio na frente da minha família e dos meus amigos. Estou na melhor forma física e mental da minha carreira e por isso as expectativas são as melhores possíveis.

No Velocitta nós tivemos boas esperanças, mas acabamos quebrando na corrida de sábado e no domingo a corrida não aconteceu. A Equipe Mobil-Ale Full Time fez um espetacular trabalho evoluindo o carro da primeira para a segunda etapa e isso também me anima muito."

"Interlagos se confunde com a minha história de vida e poder correr mais uma vez em uma pista tão especial para mim é gratificante” comentou Rubens. “Como sempre, vou dar meus 111% durante o fim de semana para conseguir somar bons pontos. Mais uma vez, tenho o prazer de poder dividir as pistas com meu filho e isso me motiva ainda mais!

O carro evoluiu muito da primeira para a segunda etapa e por isso espero ter uma máquina muito competitiva para nossa jornada no templo."

