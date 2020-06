O automobilismo brasileiro está próximo de retomar seus campeonatos e, aos poucos, as equipes da Stock Car estão voltando às pistas, com os pilotos tendo os primeiros contatos com os novos carros da categoria. Na segunda, a dupla da Ipiranga Racing deu as primeiras voltas com o novo Toyota Corolla, e o resultado foi positivo.

Thiago Camilo e Cesar Ramos, que substitui Bia Figueiredo durante sua gestação, foram ao Autódromo de Curitiba na capital paranaense acompanhados do chefe da equipe Andreas Mattheis para os primeiros testes com o Corolla.

Camilo avaliou o treino como positivo por causa da quilometragem adquirida ao longo do dia e falou sobre as diferenças entre o carro atual e o do ano passado.

“Foi um treino bastante positivo para mim. Meu carro não teve nenhum problema sério, apenas algumas questões pontuais, conseguimos andar bastante e concluir o que queríamos testar", disse Camilo. "Tecnicamente falando é um carro bem diferente do anterior, mais pesado, a maneira de conduzir e as reações são diferentes com relação as saídas de frente e traseira".

"Não tive dificuldade de adaptação porque já guiei carros mais parecidos com este no passado, carros que têm mais eficiência mecânica que eficiência aerodinâmica, como o Omega da Stock Light e até o primeiro Stock Car de chassi tubular com a bolha do Astra".

"Esperava mais dificuldades na frenagem. É diferente do outro, mas não me incomodou. Não esperava uma diferença de tempo tão pequena de tempo de volta de um carro para o outro”, finalizou.

Já Cesar Ramos acabou andando menos que Camilo por causa de problemas elétricos e de superaquecimento do carro, mas disse que sua primeira impressão foi boa.

“Primeiramente gostei muito do método de trabalho da equipe Mattheis", disse Ramos. "Sobre o carro, sem dúvida é diferente, tem menos pressão aerodinâmica e é mais pesado, e fica ainda mais difícil de guiar com pneus desgastados, mas surpreendeu positivamente. Creio que o fato de ter menos pressão aerodinâmica vai proporcionar bons pegas, que é o que o público quer ver”.

O chefe da Ipiranga, Andreas Mattheis concordou com sua dupla de pilotos, e acredita que os novos carros da Stock irão proporcionar grandes corridas nesta temporada.

“O carro realmente foi uma boa surpresa", disse Mattheis. "Sabíamos que seria um pouco mais lento em função dos 60 quilos a mais de peso e da perda de downforce, mas o carro foi melhor que esperávamos nas curvas de alta, tem praticamente a mesma velocidade de reta que o modelo anterior e freou melhor que esperávamos também".

"Um grande desafio para a gente acertar o carro será a mudança na distribuição de peso, já que o eixo dianteiro veio 50 milímetros para trás, o carro ficou mais pesado na frente, e isso altera suas reações. Mas acho que toda essa espera será recompensada, teremos belas corridas em 2020”.

O teste da segunda-feira seguiu os protocolos determinados para o retorno gradual das atividades, com apenas três equipes na pista (além da Ipiranga, R. Mattheis e Vogel estavam presentes) e com número reduzido de profissionais (dez por equipe).

