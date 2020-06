Uma das pilotos de maior destaque do esporte a motor brasileiro e atualmente competidora da Stock Car, Bia Figueiredo teve seu nome ligado a um escândalo de corrupção na área da Saúde no estado do Rio de Janeiro nesta quinta-feira.

O envolvimento da competidora está vinculado ao seu marido Fábio Souza, integrante da organização social de saúde Instituto dos Lagos Rio. Ele e o pai, Juracy Batista, sogro de Bia, são acusados de desviar mais de R$ 9 milhões dos cofres públicos estaduais.

O caso já tem desdobramentos no âmbito desportivo: a equipe de Bia na Stock, Ipiranga Racing, anunciou que a piloto está suspensa do time "até que os fatos sejam esclarecidos". Grávida de oito meses, ela apagou suas redes sociais. Veja o comunicado da equipe abaixo:

ENTENDA O CASO

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) realizou nesta quinta a operação Pagão, que cumpriu sete mandados de prisão e 14 de busca e apreensão expedidos contra 12 denunciados por organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. Os denunciados são do Instituto dos Lagos Rio e a acusação é de desvio de mais de 9 milhões de reais dos cofres públicos fluminenses.

Segundo a denúncia, o Instituto teve empenhados em seu favor 649 milhões de reais de 2012 a 2019, a fim de gerir unidades de saúde do Rio. De acordo com o documento do MP, houve desvio substancial de parte dos valores. A denúncia também demonstra que a organização sequer estava apta a assinar contratos de gestão com o governo estadual, mas forjou sua capacitação técnica graças à obtenção de atestados técnicos falsos.

Uma das empresas beneficiadas era a F71, de Juracy e Fábio. A F71 teria transferido um valor total de R$ 1.576.000 mil para a B3Três, de Bia. A denúncia afirma que a empresa de Figueiredo só existe no papel, para ocultar a origem dos valores pagos pela F71.

O desvio de dinheiro ocorria mediante pagamento de valores superfaturados em favor de empresas, supostamente para adquirir produtos ou terceirização de serviços necessários ao atendimento de hospitais e UPAs administrados pelo Instituto.

Ainda de acordo com a denúncia do MP, as contratações de serviços e as aquisições eram direcionadas para algumas empresas pré-selecionadas, controladas ou previamente ajustadas para todo o esquema fraudulento.

Outros documentos indicam pagamentos diretos da F71 à B3Três para uso de Bia na Stock. Após a realização do pagamento superfaturado, o repasse dos excedentes era feito aos dirigentes da organização ou para terceiros. De acordo com o GAECC/MPRJ, o repasse ocorria com dinheiro em espécie, sacados 'no caixa', para 'esconder' o destino dos recursos desviados e também via empresas de fachada.

De acordo com a investigação, Juracy e Fábio tiveram papel central na operação. Também foram denunciados Fernanda de Souza Risden (cunhada de Bia), José Marcus Antunes de Andrade e os ex-dirigentes Sildiney Gomes Costa, José Carlos Jorge Lima Buechem, Hugo Mosca Filho.

Os empresários que supostamente integram o esquema são José Antônio Carauta de Souza Filho, José Antonio Sabino Júnior, José Pedro Mota De Sousa Ferreira, Renê Borges Guimarães e Gustavo de Carvalho Meres. A denúncia foi recebida pela 35ª Vara Criminal da cidade do Rio.

Ainda segundo o MP, a F71 bancou parte do casamento de luxo de Bia e Fábio, realizado em janeiro de 2016. Só o show da festa, feito por Tiago Abravanel, custou 20 mil reais, dinheiro desviado da saúde.