Ao mesmo tempo em que viverá um fim de semana decisivo para as suas pretensões de título na temporada 2024 da Stock Car Pro Series, Ricardo Zonta vai completar um marco bastante relevante em sua trajetória na principal competição do automobilismo brasileiro. Neste domingo (24/11), no Autódromo Internacional Ayrton Senna em Goiânia onde já venceu duas vezes, o paranaense vai completar 300 largadas na categoria.

Hoje com 48 anos e correndo pela equipe RCM Motorsport, o piloto nascido em Curitiba tem trajetória de muito respeito trilhada nas pistas do Brasil e do mundo. Nos monopostos, Zonta realizou 36 corridas de Fórmula 1 e representou equipes como BAR, Jordan e Toyota e McLaren (como piloto de testes), além de ter conquistado diversos títulos em categorias de base, sendo campeão na Fórmula 3 Sul-Americana (1995), Fórmula 3000 Europeia (1997) e World Series by Nissan (2002).

No turismo, o piloto foi campeão mundial FIA GT representando a Mercedes, foi ao pódio das 24 Horas de Le Mans com a Peugeot e reúne várias largadas nas 24 Horas de Daytona.

A jornada de Zonta na Stock Car começou em 2007, quando correu com o Peugeot 307 da L&M Racing. No ano seguinte, virou dono de equipe com a RZ Motorsport, em período que chegou a formar parceria com o Corinthians. Sua primeira vitória na Pro Series foi na Corrida do Milhão disputada em 2013, no Autódromo de Interlagos.

Currículo vencedor

Em 298 corridas já disputadas até o momento na Stock Car, Zonta construiu uma carreira que totaliza 11 vitórias, 41 pódios, sete poles e 18 voltas mais rápidas. A sua melhor campanha na categoria foi em 2020, ano que marcou a estreia da atual geração de carros e também da Toyota na competição. Representando uma marca muito importante na sua caminhada, o curitibano foi vice-campeão daquela temporada.

Cinco das 11 vitórias conquistadas por Ricardo foram conquistadas no Autódromo de Interlagos. Outra pista importante na carreira de Zonta é o Velocitta, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, onde o piloto subiu ao topo do pódio em três oportunidades. Palco da sua corrida 300 na Stock Car, Goiânia foi o cenário de dois triunfos do paranaense, em 2017 e 2020.

Sobre a estatística tricentenária na Stock Car, Zonta salientou. “É mais um número legal para o currículo. Quando passei a focar mais na categoria e estar em uma equipe mais estruturada, comecei a ganhar corridas e ter bons resultados. 300 largadas é bacana, talvez vão dizer que estou mais velho [risos]”, disse o piloto.

Zonta vive uma temporada 2024 pautado pela regularidade e ocupou um lugar entre os cinco primeiros da segunda etapa em diante. Em Goiânia, o experiente piloto corre como vice-líder — sua melhor colocação na carreira antes da penúltima etapa de um campeonato — e busca novamente se consolidar entre os finalistas na Stock Car.

“Estivemos sempre muito focados em marcar o maior número possível de pontos a cada etapa. Claro que vencer é sempre importante, mas o principal para nós era pontuar bem nas duas corridas de cada etapa. Para este fim de semana, precisamos ser agressivos e, novamente, estar entre os melhores pontuadores para chegar bem à final, na condição de líder ou próximos do topo. Será fundamental. Então, posso dizer que essa etapa, em termos de luta pelo título, é a mais importante até agora para nós”, declarou.

A partir das 12h15 deste domingo, quando largar para a Corrida Principal da etapa de Goiânia, Ricardo Zonta se converterá no oitavo piloto a chegar a 300 largadas na Stock Car, fazendo companhia a Cacá Bueno, Thiago Camilo, Allam Khodair, Ricardo Maurício, Ingo Hoffmann, Daniel Serra e Átila Abreu.

Ricardo Zonta

Data de nascimento: 23/03/1976 (48 anos)

Carreira na Stock Car

Corridas: 298

Vitórias: 11

Pódios: 41

Poles: 7

Voltas mais rápidas: 18

Melhor temporada: vice-campeão em 2020

Equipe atual: RCM Motorsport

Carro: Toyota Corolla

Número: #10

Os 20 pilotos com mais largadas na Stock Car

1º - Cacá Bueno, 370

2º - Thiago Camilo, 363

3º - Allam Khodair, 338

4º - Ricardo Maurício, 337

5º - Ingo Hoffmann, 332

6º - Daniel Serra, 316

7º - Átila Abreu, 305

8º - Ricardo Zonta, 298

9º - Marcos Gomes, 297

10º - Julio Campos, 297

11º - Rubens Barrichello, 250

12º - Paulo Gomes, 247

13º - Valdeno Brito, 247

14º - Adalberto Jardim, 247

15º - Gabriel Casagrande, 237

16º - Denis Navarro, 235

17º - Lucas Foresti, 235

18º - Rafael Suzuki, 235

19º - Diego Nunes, 218

20º - Galid Osman, 216

