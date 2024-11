A Pole Motorsport realizou uma ação especial para lembrar a importância do autocuidado nesse mês de novembro, tão importante quanto garantir a performance na pista. Em parceria com a Don Barbearia Goiânia, palco da penúltima etapa da temporada 2024 da Stock Car, o time teve uma tarde em que o foco foi o autocuidado e o bem-estar de quem trabalha nos bastidores para fazer tudo acontecer.

“Nossos carros só chegam ao limite máximo porque são revisados e cuidados em cada detalhe. Com a gente, não pode ser diferente. Essa iniciativa é um lembrete de que saúde e prevenção também fazem parte do nosso dia a dia”, comentou Joselmo Barcik, chefe da Pole Motorsport.

A ação faz parte da campanha do Novembro Azul, que incentiva os homens a se cuidarem e estarem atentos à saúde, especialmente na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Na Pole Motorsport, a mensagem é clara: a velocidade é importante, mas é o cuidado com quem está por trás dos carros que realmente faz a diferença.

