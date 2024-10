Neste final de semana, a Stock Car desembarca no Uruguai pela primeira vez para a disputa da 10a etapa da temporada 2024. A disputa histórica, que finaliza a fase internacional do campeonato, acontecerá no Autódromo Víctor Borrat Fabini, em El Pinar, na região metropolitana de Montevidéu. Apesar do circuito inédito, o Time Azul está muito confiante na busca pela primeira vitória do ano, depois de uma ótima performance na Argentina.

“Em Buenos Aires nós conseguimos um top 5 e um top 10 no final de semana. Isso mostra que o nosso carro está muito bem e que vamos chegar no Uruguai faltando apenas pequenos ajustes. Eu estou bem animado para conhecer essa pista e para extrair o máximo do nosso potencial para essa etapa. Sinto que a vitória está cada vez mais perto”, disse Felipe Fraga.

Allam Khodair também expressou sua satisfação com a pista nova. “Nos últimos dias eu estive treinando pelo simulador e tenho certeza que vai ser uma corrida muito emocionante porque o circuito é de alta velocidade. Estou muito seguro com o nosso carro para esta rodada, ainda mais depois do quarto lugar em Buenos Aires. Isso renova nossa confiança, tanto em mim quanto na equipe”, disse o Japonês Voador.

As atividades de pista para a 10a etapa da Stock Car começam na quinta-feira com o shakedown às 10h e o treino livre 1 às 15h. Na sexta, os carros vão para a pista para o treino livre 2 às 10h e a tomada classificatória às 15h30. As corridas Sprint e Principal acontecem no sábado às 08h50 e às 13h30 com transmissão ao vivo pela Motorsport.tv Brasil, assim como o quali.

