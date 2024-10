Stock Car desbrava nova fronteira e estreia no Uruguai

O histórico mês internacional de outubro que marca a temporada 2024 da Stock Car Pro Series vai representar a estreia da competição no Uruguai. Entre esta quinta-feira e sábado (24 e 26 de outubro), a categoria vai acelerar no Autódromo Victor Borrat Fabini, em El Pinar, localizado às margens do Oceano Atlântico e distante 31 km da capital, Montevideo. A jornada será válida pela décima e antepenúltima etapa de uma acirrada e imprevisível temporada 2024.

O Uruguai será o terceiro destino internacional da Stock Car. Esta história além das fronteiras teve início há 42 anos, quando uma iniciativa de Reinaldo Campello e Pedro Queiroz Pereira levou a categoria a cruzar o Atlântico e aterrissar em Portugal para correr no Autódromo do Estoril, conhecido por receber corridas da Fórmula 1 e por ter sido o cenário da primeira vitória de Ayrton Senna no Mundial, em 1985.

As duas corridas da Stock Car, em caráter extracampeonato e realizadas em julho de 1982, tiveram como vencedor o brasileiro Paulo Gomes, ícone do automobilismo brasileiro e tetracampeão da categoria.

No começo deste mês de outubro, a Stock Car realizou sua nona corrida em solo argentino. A trajetória da categoria em Buenos Aires começou em 2005. Desde então, uma grande curiosidade marca este período, uma vez que somente campeões triunfaram na terra do tango.

Gabriel Casagrande é o piloto com mais vitórias na Argentina, subindo ao topo do pódio em 2023 e 2024. Também já venceram em Buenos Aires Giuliano Losacco (2005), Ingo Hoffmann (2006), Cacá Bueno (2007), Felipe Fraga e Rubens Barrichello (2017), Matías Rossi, pentacampeão do TC2000 (2023), e Daniel Serra (2024).

Nesta semana, a Pro Series acelera ao Uruguai trazendo uma dinâmica para a etapa um pouco diferente do habitual nesta temporada. Em razão das eleições gerais no Uruguai no próximo domingo, 27 de outubro, pela primeira vez no ano a Stock Car vai fazer as duas corridas da sua rodada no sábado.

Os pilotos vão correr em El Pinar no circuito nº 12, conhecido como Perimetral, com 3.120 metros de extensão, 12 curvas e percorrido em sentido horário. O Autódromo Victor Borrat Fabini fica localizado na cidade de El Pinar, que faz parte do Departamento (equivalente a Unidade Federativa no Brasil) de Canelones.

Inaugurado em 14 de outubro de 1956, o autódromo tem como marco uma vitória histórica para o automobilismo brasileiro. Em 1964, Bird Clemente venceu as 200 Milhas de El Pinar, sendo chefiado por Luís Antonio Greco, comandante da equipe Willys. Foi a primeira vitória no exterior de um modelo fabricado no Brasil.

Cenário habitual da antiga Fórmula 3 Sul-Americana, El Pinar se notabilizou nos últimos anos por receber etapas do TCR World Tour e do TCR South America Banco BRB.

Fim de semana decisivo

A etapa de El Pinar será a penúltima oportunidade para que os pilotos busquem uma boa pontuação para se colocar entre os candidatos ao título na Super Final BRB, entre 14 e 15 de dezembro, no Autódromo de Interlagos (SP).

O campeonato é liderado por Felipe Massa (TMG Racing), que soma 696 pontos. O ex-Fórmula 1 é seguido por Felipe Baptista (Crown Racing), que soma 684, enquanto Bruno Baptista (RCM Motorsport) vem ‘comendo pelas beiradas’ e, com muita regularidade, alcançou a terceira posição da tabela, com 661 pontos.

Em alta no segundo semestre e vindo de vitória em Buenos Aires, o atual campeão Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) está em quarto, somando 656, somente três a mais que Ricardo Zonta (RCM Motorsport), piloto que vem se mantendo entre os cinco primeiros da segunda etapa em diante.

O top-10 do campeonato é completado por Julio Campos (Pole Motorsport), com 637 pontos; Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time) em sétimo, com 621; Daniel Serra (Eurofarma RC), somando 560; Rafael Suzuki (TMG Racing), com 543; e Enzo Elias (Crown Racing), fechando a relação com 539.

Programação e transmissão

As atividades de pista terão início na quinta-feira, dia em que será realizado o shakedown — sessão em que os pilotos farão o reconhecimento do circuito — pela manhã, enquanto o primeiro treino livre está marcado para 13h30.

A sexta-feira será movimentada, quando os competidores terão pela frente mais um treino, às 10h, e a sessão classificatória que vai definir o grid das corridas principal e sprint, às 14h05.

A inversão dos 12 primeiros colocados da classificação determinará a ordem de largada da corrida sprint, marcada para manhã de sábado, às 9h, com 30 minutos mais uma volta de duração. Por conta de punições aplicadas na etapa anterior, em Buenos Aires, Julio Campos (Pole Motorsport) e Felipe Baptista (Crown Racing) terão de iniciar no fim do grid na prova sprint.

Ainda pela manhã, às 11h30, o público viverá um dos momentos mais aguardados do fim de semana: a visitação aos boxes, na qual o fã terá a chance de interagir com seu piloto preferido e ainda ganhar brindes exclusivos.

O sábado histórico de Stock Car no Uruguai será completado às 13h40 com a realização da corrida principal, de 50 minutos de duração, válida pela décima e antepenúltima etapa da temporada 2024.

Segundo o site especializado ‘Weather Channel’, a meteorologia indica tempo bom para sábado em El Pinar, com chances diminutas de chuva e temperatura ambiente variando entre 11ºC e 24ºC.

A Stock Car Pro Series é transmitida ao vivo pelo canal oficial da categoria no YouTube, Band (TV aberta), SporTV e BandSports (canais por assinatura), Motorsport.tv — atingindo mais de 170 países em cinco idiomas diferentes a cada etapa —, Motorsport.tv Brasil no YouTube, MAVTV Brasil Motorsports Network e MAVTV América do Norte.

Os ingressos para a estreia da Stock Car no Uruguai estão à venda na plataforma TickAntel. Maiores informações sobre o evento, valores e como adquirir as entradas estão no link a seguir.

Programação em El Pinar

Quinta-feira, 24 de outubro

10h00 - Shakedown

13h30 - Treino Livre 1

Sexta-feira, 25 de outubro

10h00 - Treino Livre 2

14h05 - Classificação

Sábado, 26 de outubro

09h00 - Corrida sprint (30 minutos + 1 volta)

11h30 - Visitação aos boxes

13h40 - Corrida principal (50 minutos + 1 volta)

Autódromo Victor Borrat Fabini, El Pinar, Uruguai

Inauguração: 14 de outubro de 1956

Localização: às margens do Oceano Atlântico e a 31 km da capital uruguaia, Montevideo

Versão do circuito para a Stock Car: nº 12 (Perimetral)

Extensão: 3.120 metros

12 curvas

Sentido horário

Cidade: El Pinar, localizada no Departamento (o equivalente a Unidade Federativa no Brasil) de Canelones

Histórico da Stock Car no exterior

Buenos Aires, Argentina

Corridas realizadas: 9

Vencedores

Giuliano Losacco (2005, Chevrolet Astra)

Ingo Hoffmann (2006, Mitsubishi Lancer)

Cacá Bueno (2007, Mitsubishi Lancer)

Felipe Fraga (2017, Chevrolet Cruze)

Rubens Barrichello (2017, Chevrolet Cruze)

Gabriel Casagrande (2023, Chevrolet Cruze)

Matías Rossi (2023, Toyota Corolla)

Daniel Serra (2024, Chevrolet Cruze)

Gabriel Casagrande (2024, Chevrolet Cruze)

Estoril, Portugal*

Corridas realizadas: 2

Vencedor

Paulo Gomes (1982, Chevrolet Opala)

*corridas extracampeonato

